В Казахстане правоохранительные органы выявили и пресекли так называемые «семейные схемы» наркосбыта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в последнее время наблюдается тревожная тенденция - в незаконный оборот наркотиков все чаще вовлекаются близкие родственники.

До 12 лет лишения свободы братьям и сестрам

В Алматы полицейские задержали автомобиль, в котором двое братьев перевозили около одного килограмма синтетических наркотиков альфа-PVP. Старший из них ранее был судим и вовлек младшего в преступную деятельность. При задержании также изъяты оружие и боеприпасы.

В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя братьями. В арендованном доме они выращивали марихуану в особо крупном размере. Изъято 102 куста общим весом более 60 килограммов, а также оборудование для выращивания.

Еще один случай зафиксирован в Алматы, где мужчина фасовал наркотики в квартире своей сестры, пользуясь ее доверием. У него изъяли более 100 упаковок и около 500 граммов мефедрона.

По данным МВД, только за первые 10 дней апреля из незаконного оборота изъято около одной тонны наркотиков, из которых более 800 килограммов - синтетические вещества.

Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По фактам возбуждено досудебное расследование. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ведомстве подчеркнули, что борьба с наркопреступностью остается одним из приоритетных направлений, и любые попытки организовать производство и сбыт наркотиков будут жестко пресекаться.