Наркобизнес уходит в Telegram: какие меры готовит Правительство

В Казахстане усиливают борьбу с наркопреступностью и делают ставку на цифровые технологии. На заседании Республиканского штаба по координации деятельности государственных органов Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что распространение наркотиков остается одной из самых серьезных угроз для общества, особенно для молодежи.

В центре внимания оказались не только традиционные методы борьбы с наркобизнесом, но и новые вызовы – онлайн-наркоторговля, криптовалютные расчеты, распространение запрещенных веществ через мессенджеры и социальные сети.

Наркоторговля уходит в цифру

По словам Премьер-министра, современные способы распространения наркотиков требуют новых подходов со стороны государства.

"Конституция закрепляет жизнь, здоровье нации и ответственность перед будущим поколением высшими ценностями. В этой связи распространение и употребление наркотиков – это вызов всем нашим гражданам, особенно молодежи", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что с начала реализации комплексного плана по борьбе с наркоманией уже проведено 71 мероприятие.

За это время правоохранительные органы пресекли более 1,2 тысячи наркопреступлений, ликвидировали шесть организованных преступных группировок, включая одну транснациональную, а также заблокировали около пяти тысяч интернет-ресурсов через систему "Кибернадзор".

Изъято полтонны синтетических наркотиков

Особую тревогу у правоохранительных органов вызывает рост оборота синтетических наркотиков.

С начала года из незаконного оборота изъяли около 500 килограммов синтетических веществ – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, было изъято более 11 тысяч единиц прекурсоров – химических компонентов, из которых можно было бы произвести около полутора тысяч доз синтетических наркотиков.

Также выявлено почти 100 фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ и изъято свыше 1,5 тысячи баллонов с оксидом азота, известным как "веселящий газ".

Искусственный интеллект против наркомагазинов

Власти все активнее используют цифровые инструменты для противодействия распространению наркотиков.

Как сообщила заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, с начала года из социальных сетей и мессенджеров удалено более 4,5 тысячи противоправных материалов.

Особую роль играет проект MERGEN, который с помощью искусственного интеллекта выявляет контент, связанный с наркотиками.

Система уже обработала свыше 22 тысяч единиц цифрового контента и помогла заблокировать более 6,1 тысячи интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Под прицелом криптовалюты

Одной из ключевых тем заседания стала борьба с финансовыми потоками наркобизнеса.

По поручению Премьер-министра уполномоченные органы должны разработать специальную систему мониторинга криптовалютных операций по аналогии с антифрод-центром Национального банка.

"Уполномоченным органам поручаю разработать специализированную программу для выявления и блокирования подозрительных финансовых операций, связанных с криптовалютами. В программе должен быть сформирован реестр подозрительных счетов и криптовалютных кошельков, замеченных в наркотранзакциях", – заявил Олжас Бектенов.

Кроме того, власти намерены проработать технологические решения для блокировки Telegram-чатов, используемых для продажи наркотиков.

Отдельное внимание на заседании уделили профилактической работе с детьми и подростками.

По данным Министерства просвещения, сегодня во всех школах страны проводятся уроки безопасности, на которых учащимся рассказывают о рисках употребления наркотиков, алкоголя и психоактивных веществ.

К профилактической работе привлечены более 360 тысяч педагогов, психологов и социальных работников. Только для родителей проведено около 315 тысяч мероприятий с охватом свыше 3,5 миллиона человек.

В преддверии летних каникул Правительство поручило усилить профилактическую работу среди молодежи.

Регионам рекомендовано организовать ярмарки вакансий, вовлекать подростков и молодых людей в экологические акции, волонтерские проекты и массовый спорт.

Кроме того, с 28 мая по 26 июня в Казахстане проходит антинаркотический месячник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. Летом также стартует традиционная операция "Қарасора-2026", направленная на выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений.

В Правительстве подчеркивают: борьба с наркотиками сегодня выходит далеко за рамки работы полиции и требует участия государства, общества, родителей, педагогов и самих молодых людей. Именно поэтому основой этой работы остается принцип "Закон и Порядок", который власти называют ключевым инструментом защиты молодежи от наркоугроз.