Наркографитчик работал за вознаграждение в Шымкенте
Он успел оставить 15 надписей на фасадах жилых домов.
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В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рекламе наркотических средств.
Сотрудники управления полиции Каратауского района города провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность подозреваемого.
Как его нашли
По данным полиции, мужчина согласился за денежное вознаграждение, которое получал через онлайн-платформу, наносить на стены жилых домов в разных районах города надписи с рекламой наркотиков.
Всего он нанес 15 граффити на стены нескольких жилых домов.
Во время осмотра мест происшествий полицейские изъяли аэрозольную краску и трафарет, которые, предположительно, использовались для нанесения надписей.
Что ему грозит
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Ведомство напоминает, что незаконная реклама или пропаганда наркотических средств влечет уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.
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