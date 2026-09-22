Наркографитчик работал за вознаграждение в Шымкенте

В Шымкенте сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рекламе наркотических средств.

Сотрудники управления полиции Каратауского района города провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личность подозреваемого.

Как его нашли

По данным полиции, мужчина согласился за денежное вознаграждение, которое получал через онлайн-платформу, наносить на стены жилых домов в разных районах города надписи с рекламой наркотиков.

Всего он нанес 15 граффити на стены нескольких жилых домов.

Во время осмотра мест происшествий полицейские изъяли аэрозольную краску и трафарет, которые, предположительно, использовались для нанесения надписей.

Что ему грозит

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Ведомство напоминает, что незаконная реклама или пропаганда наркотических средств влечет уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.