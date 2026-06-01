Наркоканал из Афганистана перекрыли в Шымкенте
Сотрудники Министерства внутренних дел Казахстана совместно с правоохранительными органами Кыргызстана пресекли деятельность транснационального канала поставки наркотиков опийной группы.
Операция проведена в рамках реализации принципа "Закон и Порядок".
По информации МВД, в ходе совместной спецоперации в Шымкенте были задержаны двое граждан Казахстана. При обыске у них изъяли около 5 килограммов опия афганского происхождения.
Как сообщил начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной квалификации их деяний по совокупности преступлений, включая контрабанду наркотиков и участие в транснациональной организованной преступной группе", – отметил Амирханов.
В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению и ликвидации международных каналов наркотрафика будет продолжена. Особое внимание уделяется пресечению поставок наркотических средств на территорию Казахстана и использованию страны в качестве транзитного маршрута.
