В Шуском районе Жамбылской области полицейские задержали мужчину с более чем 32 кг марихуаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора — 2025", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции провели успешную операцию ночью, неподалеку от села Тасоткел. В районе произрастания дикорастущей конопли был задержан подозреваемый. Во время личного досмотра и обследования местности полицейские обнаружили две большие кучи свежескошенной растительности с характерным запахом конопли.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, вещество оказалось марихуаной невысушенной. Общий вес изъятого составил 32 кг 420 г. На основании этого был возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК — незаконное обращение с наркотическими средствами в крупном размере. Подозреваемый арестован и помещен в изолятор временного содержания.

Мероприятие "Карасора — 2025" продолжает свою работу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, а также уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории региона. Ведется следствие.