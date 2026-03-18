Нарколабораторию ликвидировали в Шымкенте
Полицейские изъяли более тонны прекурсоров и готовый синтетический наркотик.
В Шымкенте полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал поставки прекурсоров, передает BAQ.kz.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что химические вещества доставлялись со склада в Шымкенте в область Жетісу, где двое мужчин организовали производство запрещенных веществ.
На месте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков и сырья.
«Изъято более 1 тонны прекурсоров, а также около 4,5 кг синтетического наркотика мефедрон, что эквивалентно почти 8 тысячам разовых доз», - сообщили в полиции.
По оценке ведомства, предотвращено распространение значительного объема наркотиков, которые могли попасть на улицы и вовлечь большое количество людей в их употребление.
Также изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.
По данным следствия, подозреваемые планировали распространять наркотики не только в Шымкенте, но и в других регионах страны.
В настоящее время они заключены под стражу, проводится расследование.
