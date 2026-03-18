В Шымкенте полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков и пресекли канал поставки прекурсоров, передает BAQ.kz.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что химические вещества доставлялись со склада в Шымкенте в область Жетісу, где двое мужчин организовали производство запрещенных веществ.

На месте правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков и сырья.

«Изъято более 1 тонны прекурсоров, а также около 4,5 кг синтетического наркотика мефедрон, что эквивалентно почти 8 тысячам разовых доз», - сообщили в полиции.

По оценке ведомства, предотвращено распространение значительного объема наркотиков, которые могли попасть на улицы и вовлечь большое количество людей в их употребление.

Также изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.

По данным следствия, подозреваемые планировали распространять наркотики не только в Шымкенте, но и в других регионах страны.

В настоящее время они заключены под стражу, проводится расследование.