Опасного наркопреступника задержали в Талдыкоргане после 17 лет розыска
Межгосударственный розыск завершён.
В Талдыкоргане сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который более 17 лет находился в межгосударственном розыске ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Разыскиваемый скрывался с 2008 года за совершение тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
Задержание стало результатом целенаправленной работы оперативных служб в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Полицейским удалось установить местонахождение мужчины и задержать его без происшествий.
Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. В отношении задержанного судом избрана мера пресечения — арест.
