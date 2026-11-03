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Наркореклама на стенах: в Астане выявили 29 случаев граффити

3 Ноября 2026, 06:23
АВТОР
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polisia.kz 3 Ноября 2026, 06:23
3 Ноября 2026, 06:23
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Фото: polisia.kz

С начала 2026 года столичная полиция выявила 29 фактов нанесения наркограффити — надписей и изображений с рекламой незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в акимате Астаны.

Кроме того, правоохранители зафиксировали 18 случаев обычного граффити на фасадах зданий и объектах городской инфраструктуры. По фактам распространения наркограффити устанавливают причастных лиц.

С начала года по статье о пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств зарегистрировано шесть уголовных дел. Полиция продолжает выявлять и пресекать подобные правонарушения.

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