Наркореклама на стенах: в Астане выявили 29 случаев граффити

С начала 2026 года столичная полиция выявила 29 фактов нанесения наркограффити — надписей и изображений с рекламой незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщили в акимате Астаны.

Кроме того, правоохранители зафиксировали 18 случаев обычного граффити на фасадах зданий и объектах городской инфраструктуры. По фактам распространения наркограффити устанавливают причастных лиц.

С начала года по статье о пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств зарегистрировано шесть уголовных дел. Полиция продолжает выявлять и пресекать подобные правонарушения.