В столице в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек", направленного на выявление и пресечение наркопреступлений, задержан мужчина с запрещенными веществами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как уточняется, сотрудники полиции во время патрулирования обратили внимание на мужчину, который шел от автобусной остановки с барсеткой в руках, и остановили его для проверки. При личном досмотре в барсетке был обнаружен черный пакет с семью свертками с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, являющимся марихуаной, а также 20 пластиковых флаконов с веществом желтого цвета жидкой консистенции с характерным запахом гашишного масла и 10 свертков с веществом растительного происхождения темно-серого цвета, являющимся смолой каннабиса.

Задержанный пояснил, что работает поваром и назвал изъятые вещества "приправами" для блюд. Информация о его трудоустройстве в одном из столичных ресторанов подтвердилась, однако, как установили полицейские, обнаруженные вещества не имеют отношения к пищевым продуктам.

По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В полиции сообщили, что работа по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков продолжается, и напомнили гражданам об ответственности за хранение и распространение запрещенных веществ.