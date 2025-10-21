В Казахстане из мест лишения свободы освобождено более 1200 человек, осужденных за так называемые "закладки", передает BAQ.KZ.

Это результат изменений в законодательстве, вступивших в силу в марте текущего года, сообщил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов на брифинге в СЦК.

"В марте было введено новое законодательство, которым ограничена ответственность наркопроизводителей и так называемых закладчиков. По запросам общества тем, кто впервые попал в места лишения свободы, предоставлена возможность выйти на свободу раньше и начать новую жизнь. Сегодня судами уже освобождено более 1200 таких закладчиков", — отметил он.

По словам спикера, с освобожденными проводится профилактическая работа как до выхода на свободу, так и после – по месту проживания. Этим занимаются службы пробации.

Кроме того, в стране проводится профилактическая кампания "Тест каждый дом", направленная на раннее выявление наркопотребления среди молодежи.

"Здесь принцип такой: не государство выявляет и наказывает, а родители защищают. В аптеках продаются наркотесты отечественного производства – они позволяют за одну-две минуты определить наличие до 24 видов наркотиков. Это своего рода профилактический барьер: если ребенок знает, что дома могут проверить, это тоже работает как предупреждение", — пояснил представитель МВД.

По его словам, тесты уже доступны в аптеках, и МВД рекомендует родителям использовать их как дополнительную меру профилактики.