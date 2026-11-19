Общественный и государственный деятель Болат Ахметгалиев вспомнил политическую обстановку в период распада Советского Союза, переговоры до принятия Алматинской декларации и историческое значение документа. По его словам, распад СССР, образование независимых государств, раздел общего имущества и решение судьбы ядерного оружия стали наиболее сложными вопросами того периода, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Болата Ахметгалиева, даже после принятия Алматинской декларации 21 декабря возникло множество вопросов. В первую очередь актуальной стала проблема того, как теперь будут разделяться страны, ранее входившие в состав одного государства, и что ждет народ в будущем.

«Во-первых, как теперь нам разделиться? Что ждет наш народ в будущем? Можно сказать, что часть нашего народа осталась без Родины. Распад Советского Союза и образование независимых государств стали очень тяжелым ударом для всего населения Советского Союза. Самое главное, этот процесс не произошел в один момент. До этого возник целый ряд политических и экономических, особенно экономических, трудностей. Поэтому принятие Алматинской декларации в определенной степени успокоило народ», — говорит он.

Общественный деятель рассказывает, что в тот период возглавлял отдел по вопросам СНГ в аппарате Президента и Кабинета министров. На эту должность его только что назначили. Поэтому он непосредственно участвовал в работе по подготовке и принятию Алматинской декларации.

По его словам, в процессе принятия декларации участвовали 11 государств. До этого произошло несколько важных политических событий, связанных с распадом Советского Союза. Например, руководители трех славянских государств – России, Украины и Беларуси – собрались в населенном пункте Вискули в Беловежской пуще и подписали соглашение о прекращении существования Советского Союза.

Ахметгалиев отметил, что на политические процессы того времени повлияли демократические силы России, в том числе Геннадий Бурбулис и тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев. Во время переговоров Бурбулис исполнял обязанности ответственного секретаря.

Кроме того, в 1990 году стремление союзных республик к суверенитету усилилось. Политик характеризует этот процесс как «парад суверенитетов». Одной из первых политический шаг в сторону независимости сделала Россия. Затем свою позицию выразила Украина. В том же году три республики Прибалтики заявили о выходе из Советского Союза. Аналогичное решение приняла и Грузия.

«Мы оказались в такой ситуации. Никаких правовых гарантий не сохранилось, особенно были нарушены экономические законы и порядки, сложившиеся в Советском Союзе. В результате мы оказались в очень тяжелом положении», — говорит Болат Ахметгалиев.

По его словам, к Алматинской декларации прилагалось несколько дополнительных документов. Один из них касался того, как разделить общее имущество Советского Союза между независимыми государствами. Необходимо было решить дальнейшую судьбу активов и имущества, которые прежде находились в собственности одного государства.

Одним из самых сложных и важных вопросов стала проблема ядерного оружия. На момент распада Советского Союза ядерное оружие находилось на территории России, Казахстана, Беларуси и Украины. Поэтому большой проблемой стало то, как управлять им, решить его дальнейшую судьбу и распределить ответственность между государствами.

«Самым страшным и важным был вопрос: что делать с атомным оружием? Как его разделить? Четыре республики – Россия, Казахстан, Беларусь и Украина – обладали ядерным оружием. То есть ядерное оружие находилось на территориях этих республик. Большая его часть находилась в России и Казахстане», — говорит он.

По словам Болата Ахметгалиева, на территории Казахстана находилось более 100 стратегических ракет, способных нести ядерное оружие. Кроме того, здесь базировалось более 40 стратегических бомбардировщиков, каждый из которых мог нести на борту до 12 ракет.

Решение дальнейшей судьбы этого вооружения, определение порядка его контроля и управления стали крайне важной задачей для независимых государств.

По словам общественного деятеля, после распада Советского Союза на плечи независимых стран легли все сложные задачи, связанные с разделом общего имущества, урегулированием вопроса ядерного оружия и формированием отношений между новыми государствами. Содержание Алматинской декларации и приложенные к ней документы были направлены именно на решение этих вопросов.