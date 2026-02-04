Региональные филиалы Народной партии Казахстана продолжают активно участвовать в обсуждении проекта новой Конституции. Партийцы организуют встречи, дискуссии, участвуют в круглых столах и других мероприятиях, посвящённых конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

Так, в Павлодаре обсуждение прошло в местном Доме дружбы. И.о. председателя областного филиала НПК Алимбек Агибаев вместе с активом региона принял участие в мероприятии. Аким области Асаин Байханов отметил, что проект Конституции разрабатывался с учётом мнений граждан, партий, НПО и экспертов – всего собрано более 2 тысяч инициатив. Партийцы выразили полную поддержку документу и готовность вести разъяснительную работу среди населения.

"Проект новой Конституции расширяет права и свободы, укрепляет верховенство закона, модернизирует политическую систему и впервые закрепляет ценности концепции "Справедливый Казахстан" и принцип "Закон и порядок", – подчеркнули участники обсуждения.

В Жамбылской области встреча прошла в кругу активистов партии. Заместитель председателя областного филиала Болатбек Колтаев открыл мероприятие, а и.о. председателя Рахман Аккозиев разъяснил ключевые положения документа. Депутаты Таразского городского маслихата Елдос Далабай и Азамат Лесбек подробно прокомментировали изменения и основные статьи проекта.

Аналогичная встреча состоялась в Шымкенте. Здесь активисты партии получили полное разъяснение основных положений Конституции, обсудили позиции НПК и роль общественно-политических институтов в реализации конституционных изменений.

"Такие мероприятия повышают правовую грамотность партийного актива и позволяют обсудить актуальные вопросы, волнующие общество", – отметили партийцы.

По итогам всех встреч отмечено, что интерес к проекту новой Конституции высок, и население ожидает обновлений, способных улучшить правовую и социальную систему страны.