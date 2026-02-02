Народная партия Казахстана выступила с официальным заявлением в поддержку проекта нового Основного закона страны, передает BAQ.KZ.

"…Мы расцениваем данный документ как закономерный и ожидаемый этап реализации программы политических реформ Президента К.К. Токаева и построения "Справедливого Казахстана", – говорится в заявлении. – Проект фиксирует ключевые институциональные изменения, создавая правовую базу для новой политической реальности и баланса ветвей власти…"

Как отметил руководитель парламентской фракции НПК, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Магеррам Магеррамов, на заседаниях Комиссии тщательно рассматривались и обсуждались инициативы и предложения, взвешивались все "за" и "против".

– Особенностью проекта нового основного закона страны, стало открытое публичное его обсуждение и детальная проработка новых норм и положений, – констатировал Магеррамов. – По праву, новую Конституцию можно назвать результатом коллективного участия, граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов.

Началом Конституционной реформы стала инициатива Президента РК Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Аналогичную идею НПК выдвигала в своей партийной программе 2023 года. Партийцы считают, что переход к однопалатному Курултаю, оптимально обеспечит реализацию принципа "Влиятельного Парламента".

"…Внимательно изучив проект, мы хотим выразить поддержку ключевым новеллам, которые созвучны с программными установками нашей партии, – отмечено в заявлении. – Важным шагом в развитии политической системы мы считаем закрепление статуса Парламента – Курултая, как однопалатного высшего представительного органа. Мы выступали за переход к однопалатной модели в своей предвыборной программе, и сегодня мы видим, что это было абсолютно верным решением, так как оно полностью соответствует современному государственному курсу. Переход к однопалатной модели позволит реализовать принцип "Влиятельного Парламента", исключить лишние бюрократические звенья и повысить персональную ответственность депутатов. Значимым дополнением к этому является введение института Қазақстан Халық Кеңесі, который институционально закрепляет участие граждан в управлении страной…"

Формулировка "право на труд", как считают в НПК, усиливает социально-правовой характер гарантии и подчеркивает прогрессивные обязательства государства по созданию условий для реализации данного права.

"…Особое значение для нас имеет уточнение подходов в социально-трудовой сфере, – подчеркнули партийцы. – Мы положительно оцениваем тот факт, что вместо формулировки о "свободе труда", статья 27 проекта Конституции РК содержит четкую норму: "Каждый человек имеет право на труд". Это положение соответствует Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и ориентирует государство на создание рабочих мест и обеспечение достойных условий труда. Для нас это принципиально важно, поскольку защита прав и интересов человека труда всегда была и остается главным приоритетом Народной партии Казахстана…"

Эту точку зрения прокомментировала депутат от НПК Ирина Смирнова.

– Таким образом государство, при утверждении предлагаемой нормы, должно будет обеспечить гражданам возможность работать со всеми вытекающими обязанностями, – констатировала мажилисвумен.

Сохранились в документе и положительные моменты предыдущей Конституции. В новом проекте осталась статья о недрах и природных богатствах, ранее инициированная партией.

"…Также мы отмечаем преемственность фундаментальных экономических основ, – констатируется в заявлении НПК. – В статье 8 проекта сохранена принципиальная норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. Народная партия Казахстана всегда твердо отстаивала именно эту позицию, требуя, чтобы национальные богатства служили каждому гражданину. При этом данный ресурсный фундамент теперь дополняется новым стратегическим вектором: в статье 3 приоритетом государственной деятельности провозглашается развитие человеческого капитала, науки и образования. Мы считаем правильным такой подход, при котором доходы от природных богатств инвестируются в знания и развитие граждан, создавая базу для построения Справедливого Казахстана…"

По мнению депутата от НПК Ислама Сункара, это очень важное дополнение.

– Основные приоритеты новой Конституции – образование, наука, культура и инновации – конкретизированы, – уточнил мажилисмен. – Это указывает на то, что будущее государства видится не в минеральных ресурсах и природных богатствах, а в человеческом капитале и достижениях граждан. Это, безусловно, радикальный и важный поворотный момент.

Заявление партии завершается высокой оценкой законопроекта.