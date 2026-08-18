Народная партия Казахстана представила инициативы по сохранению исторического наследия

Председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов в рамках рабочей поездки в Алматы встретился с представителями творческой и научной интеллигенции, передает корреспондент BAQ.KZ.

Встреча прошла в здании Международного фонда имени Динмухамеда Кунаева. В ней приняли участие общественные и культурные деятели, историки, журналисты и представители научного сообщества.

Среди участников были координатор общественных, культурных и просветительских инициатив Фонда Кунаева Жанна Аскарова, руководитель Фонда имени академика Алькея Маргулана Даме Маргулан, историк Константин Черепанов, ведущий научный сотрудник Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Владимир Толмачев, журналист Тилеужан Есильбаев, сын писателя Тахауи Ахтанова Дулат Ахтанов и другие представители интеллигенции. Во встрече также принял участие племянник Динмухамеда Кунаева Диар Кунаев.

Выступая перед участниками встречи, Нурсултан Шоканов отметил особую роль интеллигенции в развитии страны и формировании ее будущего. По его мнению, интеллектуальное сообщество должно не только оценивать происходящие в обществе изменения, но и активно участвовать в развитии государства.

Говоря о приоритетах партии, он подчеркнул важность социальной справедливости, поддержки национальной культуры, качественного образования и технологического развития.

«Главное богатство Казахстана – образованные и профессиональные кадры. Государство должно опираться на ученых, учителей, врачей, инженеров, деятелей культуры и общественных лидеров», – сказал председатель партии.

Отдельное внимание Нурсултан Шоканов уделил роли культуры в формировании общественных ценностей и сохранении исторической памяти. По его словам, поддержку культуры необходимо рассматривать не как второстепенное направление, а как стратегически важную сферу наряду с экономикой, образованием и безопасностью.

Во время встречи также обсуждались вопросы сохранения и популяризации культурного наследия.

Народная партия Казахстана предлагает активизировать реставрацию исторических и культурных памятников, продолжить цифровизацию музейных фондов и включать историко-культурные объекты в туристическую инфраструктуру.

Еще одно направление – поддержка работы по включению казахстанских памятников и объектов наследия в список ЮНЕСКО.

Подводя итоги встречи, Нурсултан Шоканов подчеркнул, что партия заинтересована в постоянном и содержательном диалоге с представителями интеллигенции.