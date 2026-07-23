Народная партия Казахстана провела акцию в честь старта предвыборной агитации

Народная партия Казахстана в честь начала агитационной кампании провела акцию в столичном парке «Ғашықтар».

Участие в ней приняли председатель НПК Нурсултан Шоканов, кандидаты в депутаты и активисты. На флешмобе с использование световых конструкций собрали аббревиатуру партии, которую было видно с высоты птичьего полета. Мероприятие объединило свыше 100 участников.

Выступая перед единомышленниками, Нурсултан Шоканов выразил уверенность, НПК никогда не прекратит бороться за каждого гражданина.

«Многие говорят, что мы состоим из одних только медийных лиц. Да, у нас в партийном списке действительно есть люди, за которыми стоит народ. Но за ними еще стоит сильная, глубокая и высококлассная команда профессионалов», - подчеркнул Нурсултан Шоканов.

В ходе акции представители партии, символически махая флажками, отметили старт агитационной кампании и приступили к раздаче и расклейке информационных материалов и буклетов. Народная партия тщательно подготовилась к предстоящей работе. По всей стране на базе партийных филиалов и представительств мощнейшая сеть из 155 избирательных штабов: 17 областных, 29 городских, включая Астану, Алматы и Шымкент, и 109 районных.

Контекст

Выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года Указом Президента Касым-Жомарта Токаева от 1 июля. Они станут первыми после перехода Казахстана к однопалатной модели законодательной власти.

Кандидатов выдвигают зарегистрированные политические партии по территории единого общенационального избирательного округа. Кандидат в депутаты Курултая должен быть гражданином Казахстана, постоянно проживать в стране последние десять лет и быть не моложе 25 лет. Совокупная доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийном списке должна составлять не менее 30%. Это требование необходимо соблюдать и при распределении полученных мандатов.



Выдвижение кандидатов завершилось 13 июля. Однако окончательное число участников предстоящих выборов в Курултай определилось после завершения регистрации. В итоге семь партий выдвинули 545 кандидатов. Список Демократической партии Казахстана «Ақ жол» вошли 63 кандидата, партии «Ауыл» – 69, политической партии «Әділет» – 186, Казахстанской партии зеленых «Байтақ» – 47, Общенациональной социал-демократической партии – 33, Народной партии Казахстана – 72, партии Respublica – 75 кандидатов.

Из общего числа кандидатов: 172 женщины, 373 мужчины, 19 человек с особыми потребностями, 74 кандидата в возрасте до 35 лет. Средний возраст кандидатов составляет 45,4 года.

Предвыборная агитация началась после 18:00 23 июля, а завершится она в полночь 22 августа, перед Днем тишины. Иными словами, 22 и 23 августа, непосредственно в день выборов, любая новая агитация запрещается. Ранее вывешенные печатные материалы могут оставаться на прежних местах, если они размещены вне помещений избирательных комиссий и участков для голосования. Опубликованные в интернете материалы также могут сохраняться. Однако повторно выводить их на главные страницы интернет-ресурсов запрещено.

По данным ЦИК, на 1 июля в Реестр избирателей были включены 12 561 644 гражданина. Для голосования планируется задействовать 10 427 избирательных участков. Проверить сведения о включении в список избирателей можно будет с 7 августа. В этот же день начнется выдача открепительных удостоверений.