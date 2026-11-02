«Народная стройка» охватит все города и районы Казахстана: Токаев назвал сумму финансирования

В Казахстане на масштабное строительство и обновление гражданской инфраструктуры до конца 2029 года направят около 6,5 трлн тенге. Программа «Народная стройка» охватит все города и районы страны. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с коллективом металлургического комбината Qarmet в Темиртау, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства напомнил, что 2027 год объявлен Годом Всенародной большой стройки. Предстоящие работы затронут транспортную, энергетическую, медицинскую, образовательную и спортивную инфраструктуру.

«Следующий год мною объявлен Годом Всенародной большой стройки. Вся эта огромная по своим масштабам работа получила название «Народная стройка». Как я отмечал в Послании, до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн тенге. Данное решение вполне оправданно, потому что «Халықтық құрылыс», или «Народная стройка», направлена на удовлетворение самых насущных потребностей народа. Крайне важно, что «Народная стройка» развернется по всей стране, охватит все города и районы», – заявил Президент.

В рамках программы предусмотрены строительство и ремонт дорог, аэропортов, вокзалов, электростанций, больниц, поликлиник и школ. В числе объектов Глава государства назвал центры реабилитации детей с особыми потребностями, дома творчества для детей и молодежи, спортивные сооружения.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что результаты строительства должны служить нескольким поколениям казахстанцев.

«По сути, мы закладываем надежный фундамент будущего, потому что новыми и отремонтированными дорогами, аэропортами, вокзалами, электростанциями, больницами, поликлиниками, школами, центрами реабилитации особенных детей, домами творчества для детей и юношества, спортивными объектами, другими словами, всей гражданской инфраструктурой будут пользоваться многие поколения. Весь смысл «Народной стройки» выражен простыми словами: «Строить, еще раз строить». Действительно, нынешнему и будущим поколениям мы должны оставить в наследство не программы, концепции (хотя и они будут представлять определенную ценность), а нечто материальное, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры. Наш народ достоин жить в гораздо более комфортных условиях, пользоваться всеми благами современной цивилизации. На эти цели направлена наша стратегия строительства Справедливого Казахстана», – сообщил Глава государства.

Во время встречи Президент связал предстоящие инфраструктурные проекты с преобразованиями, которые проводятся в Казахстане. По его словам, страна вступила в новый исторический цикл, но достигнутые результаты не должны становиться поводом для остановки реформ.