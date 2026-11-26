Премьер-министр Олжас Бектенов пригласил иностранный бизнес участвовать в программе «Народная стройка». На обновление инфраструктуры страны до конца 2029 года из Национального фонда планируют выделить порядка 6,5 трлн теңге. Об этом говорили на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Участники обсудили, как международный бизнес может войти в инфраструктурные проекты, как совершенствовать инвестиционную политику и дальше улучшать условия для предпринимательства.

Бектенов отметил значимость взаимодействия с иностранными инвесторами, в том числе при решении стратегических задач, которые Глава государства поставил по модернизации инфраструктуры.

«В своем недавнем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил стратегический курс на масштабное обновление инфраструктуры страны. Центральное место в этой работе отводится программе «Народная стройка», которая охватит все регионы республики. Символично, что предстоящий 2027 год объявлен Годом Всенародной большой стройки. Для достижения поставленных целей до конца 2029 года из Национального фонда предусмотрено выделение порядка 6,5 трлн теңге. Масштаб и значимость реализуемых проектов выходят далеко за рамки строительства отдельных объектов. По сути, закладывается новая основа для устойчивого экономического развития Казахстана на десятилетия вперед. При этом реализация столь амбициозных задач открывает широкие перспективы для международных партнеров», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Казахстан заинтересован в передовых инженерных решениях, современных стандартах строительства и эффективных управленческих практиках. Стране нужны и совместные производства стройматериалов, оборудования и комплектующих с экспортным потенциалом.

Kazakh Invest перейдёт в «Байтерек»

По поручению Президента Правительство обновляет систему привлечения и сопровождения инвестиций. Работу с инвесторами будут координировать через НИХ «Байтерек». Национальную компанию Kazakh Invest передадут в состав холдинга, появится единый фронт-офис.

Так инвесторы получат комплексное сопровождение проектов и доступ к инструментам финансирования. Министерство иностранных дел продолжит привлекать иностранные компании на внешнем контуре.

Отдельно говорили о правовой защите инвестиций. Среди инициатив Главы государства создание в городе Алатау инвестиционного суда, который будет работать по передовой международной практике.

Что предложили инвесторы

О том, как выполняются протокольные поручения 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, доложил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев. Участники заслушали отчёты рабочих групп по инвестиционной политике, энергетике и нефтегазовой отрасли, трудовому законодательству, цифровизации, здравоохранению и фармацевтике. Свои предложения представили EY, Eni, KPMG, Polpharma, Coca-Cola и другие компании.

С комментариями выступили руководители министерств национальной экономики, энергетики, труда и социальной защиты населения, искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения.

По итогам заседания Премьер-министр подчеркнул, что Правительство открыто к конструктивному диалогу ради взаимовыгодного партнёрства. Госорганам и организациям вместе с Ассоциацией «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» поручили детально рассмотреть все предложения и рекомендации.