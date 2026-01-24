Народный Совет станет высшим консультативным органом, представляющим интересы народа
В целях закрепления в Конституции статуса Халық Кеңесі – Народного Совета предлагается предусмотреть в ней отдельный раздел, передаёт BAQ.KZ.
Помощник Президента Республики Казахстан по правовым вопросам Ержан Жиенбаев предложил, во-первых, закрепить нормы, что Халық Кеңесі – Народный Совет – это высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан.
Предусмотреть, что состав будет формироваться Главой государства из числа граждан Республики Казахстан.
Следует также регламентировать основные полномочия Халық Кеңесі – Народного Совета по разработке предложений и рекомендаций по:
– основным направлениям внутренней политики государства;
– укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности;
– продвижению принципов деятельности государства и общенациональных ценностей.
Кроме того, Президентом озвучено, что Халық Кеңесі – Народный Совет должен получить право законодательной инициативы, что требует соответствующего закрепления в Конституции.
"Вопросы порядка образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Халық Кеңесі – Народного Совета будут определены отдельным конституционным законом.
Высшим органом Халық Кеңесі – Народного Совета будет Сессия, созываемая не реже одного раза в год.
Таким образом, Халық Кеңесі – Народный Совет, как Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай, не будет постоянно действующим органом", - заверил спикер.
