31 октября во всех крупных городах Казахстана одновременно пройдёт общереспубликанская социальная акция "Народный юрист", направленная на повышение правовой грамотности и оказание бесплатной юридической помощи гражданам, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Проект традиционно объединяет лучших представителей юридического сообщества страны – адвокатов, нотариусов, прокуроров, следователей, судебных исполнителей, сотрудников юстиции и миграционной полиции, а также представителей неправительственных организаций и государственных органов. Все они в течение одного дня будут бесплатно консультировать граждан по самым разным вопросам. Среди направлений консультаций – гражданское, брачно-семейное, жилищное, наследственное, трудовое, банковское право, исполнительное производство и другие.

Организаторами акции выступают Генеральная прокуратура РК, Министерство юстиции РК, Агентство по противодействию коррупции, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", Республиканская коллегия юридических консультантов, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Акция проводится в Казахстане с 2016 года и уже стала доброй традицией. За это время бесплатную юридическую помощь получили более 400 тысяч граждан, а в проекте приняли участие свыше 10 тысяч юристов и руководителей госорганов. Консультации получили более 165 тысяч человек, которые обратились за правовой помощью.

По словам организаторов, к специалистам обращаются с самыми разными вопросами – от жилищных и трудовых споров до семейных, налоговых, земельных, уголовных и административных дел. Особое внимание уделяется уязвимым категориям граждан – малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, людям с инвалидностью, а также предпринимателям и студентам.

"Народный юрист" уже давно вышел за рамки обычной консультационной площадки и превратился в масштабное движение, содействующее укреплению правового государства и повышению доверия к институтам власти, отмечают организаторы. Акция продвигает в обществе идеологию "Закон и Порядок", формирует нетерпимость к правонарушениям и коррупции.

Прием граждан в день проведения акции не ограничен по времени – юристы будут консультировать до последнего посетителя.

Казахстан остается единственной страной, где подобная масштабная инициатива реализуется на национальном уровне.

Адреса

В Астане консультации можно получить во Дворце школьников имени Аль-Фараби на проспекте Бауржана Момышулы, 5.

В Алматы мероприятие будет организовано во Дворце школьников по проспекту Достык, 124.

В Шымкенте – в "Көрме орталығы" по адресу проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

Полный список адресов здесь.