Депутат Мажилиса, член фракции партии Партия AMANAT Нартай Сарсенгалиев высказался о ключевых положениях проекта новой Конституции Казахстана. По его словам, документ стал результатом масштабного общественного обсуждения и отражает курс на укрепление принципов справедливости, развитие человеческого капитала и усиление роли парламента, передает BAQ.KZ.

Как отметил депутат, обсуждение проекта новой Конституции стало одним из важнейших общественно-политических процессов последних месяцев. По его словам, речь идет не просто о корректировке отдельных норм Основного закона, а о формировании новой ценностной и институциональной основы государства.

Выступая на пленарном заседании Мажилиса, Нартай Сарсенгалиев подчеркнул, что с момента принятия действующей Конституции прошло уже тридцать лет, и за это время страна заметно изменилась, как и ожидания общества.

«Сегодняшний разговор имеет особое значение. Речь идет о новой Конституции независимого Казахстана. Со дня принятия действующего Основного закона прошло уже три десятилетия. Время изменилось, а вместе с ним выросли и требования общества», — отметил депутат.

По его словам, проект нового Основного закона стал результатом длительного и широкого общественного обсуждения. Документ рассматривался на протяжении нескольких месяцев, а участие в дискуссии принимали не только специалисты, но и представители общественности.

«Новая Конституция обсуждалась не неделями, а месяцами. В течение полугода представители разных регионов страны анализировали каждую поправку и каждую статью. Граждане активно высказывали свои предложения, ведь народ всегда внимательно относится к фундаментальным законам государства», — сказал Нартай Сарсенгалиев.

Депутат также сообщил, что над подготовкой проекта работала большая группа экспертов.

«В официальную комиссию вошли 130 специалистов из различных сфер — все они граждане нашей страны. Если учитывать юристов и общественных деятелей, которые давали рекомендации и вносили предложения, то общее число участников обсуждения исчисляется уже тысячами», — отметил он.

По мнению парламентария, именно масштаб обсуждения позволяет говорить о новом документе как о по-настоящему народной Конституции.

«Сегодня можно уверенно сказать, что новая Конституция — действительно Народный Основной закон. Для этого есть все основания и аргументы», — подчеркнул он.

При этом депутат отметил, что проект Конституции стал логическим продолжением политических реформ, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Новая Конституция — это логическое завершение политических преобразований, начатых Главой государства. В ней отражены такие ключевые принципы, как справедливость, верховенство закона, защита прав человека и модернизация государственных институтов», — сказал мажилисмен.

Отдельное внимание Нартай Сарсенгалиев уделил вопросам развития человеческого капитала. По его словам, в новом тексте Конституции впервые закреплено стратегическое значение науки, образования и инноваций.

«В документе прямо указано: Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением государственной политики. Уверен, что эта норма придаст новый импульс развитию этих сфер», — отметил депутат.

Он также напомнил, что в новой редакции Конституции закреплена норма о запрете двойного гражданства. Если гражданин Казахстана получает гражданство другого государства, это становится основанием для прекращения казахстанского гражданства.

По словам депутата, такая практика соответствует международным стандартам и направлена на укрепление национальной безопасности и политической стабильности. В качестве примера он привел такие страны, как Китай, Индия, Сингапур и Япония, где также действует строгий запрет на двойное гражданство.

Кроме того, новая Конституция предполагает изменения в системе формирования парламента. По словам Нартая Сарсенгалиева, из Основного закона исключается практика президентских квот.

«На протяжении тридцати лет в парламенте существовала президентская квота. Теперь эта норма полностью исключена. Это важный шаг на пути укрепления принципа сильного и влиятельного парламента», — отметил депутат.

Еще одной новеллой проекта стало предложение закрепить в Конституции национальную валюту страны.

«В проекте Конституции предлагается закрепить тенге в качестве национальной валюты Казахстана. При этом подчеркивается, что исключительное право на выпуск национальной валюты принадлежит Республике Казахстан», — пояснил парламентарий.

По словам Нартая Сарсенгалиева, ключевой принцип новой Конституции отражен в одной из ее базовых норм.