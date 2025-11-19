В Ливане число погибших в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев Айн аль-Хильва достигло 13 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Удар был нанесён по территории крупнейшего лагеря беженцев в стране, расположенному в городе Сайда на юге Ливана. Согласно сообщениям местных властей, многие получили ранения, а число пострадавших продолжает уточняться.

Израильские удары по южным районам Ливана продолжаются, несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное 27 ноября 2024 года. По данным ливанского государственного агентства NNA, после атаки в районе мечети Халида ибн аль-Валида слышалась интенсивная стрельба, на место были направлены машины скорой помощи и силы гражданской обороны. Министерство здравоохранения Ливана подтвердило гибель 13 человек, отметив, что среди раненых есть тяжёлые случаи.

Израильская армия взяла на себя ответственность за произошедшее. В официальном заявлении военные утверждают, что удар был направлен по объектам движения ХАМАС, которые, по их данным, использовали территорию лагеря в качестве тренировочной базы. Израильская сторона заявила, что целью были боевики палестинской группировки.

Накануне в провинции Набатия два человека погибли в результате атак израильских беспилотников по двум автомобилям. Эти удары стали продолжением серии нападений, усилившихся в последние недели.

Конфликт между Израилем и Ливаном обострился в октябре 2023 года, а к сентябрю 2024 года перерос в полномасштабные боевые действия. За этот период погибло более четырёх тысяч человек, около семнадцати тысяч получили ранения. Несмотря на заключённое в ноябре 2024-го соглашение о прекращении огня, израильская сторона, по данным ливанских властей, нарушила его более 4500 раз. В результате этих нарушений сотни мирных жителей оказались убиты или ранены.

Ливанские власти также напоминают, что Израиль по-прежнему удерживает пять высот на ливанской территории, а также контролирует ряд районов, находившихся под его влиянием десятилетиями. Это, по мнению Бейрута, остаётся ключевым фактором нестабильности вдоль южной границы страны.