После резонансного видео в Казахстане проверили шоколад «Рахат»

После резонансного видео с белым налетом на шоколаде специалисты провели контрольную закупку продукции компании «Рахат». Нарушений при производстве казахстанского шоколада не выявлено. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Проверку проводили совместно с уполномоченным органом Министерства торговли и интеграции.

«По шоколаду действительно мы после вот этого резонансного видео проверяли совместно с полномочным органом Министерства торговли. Мы провели так называемую контрольную закупку шоколада компании «Рахат», — сообщил Азат Султанов.

По его словам, белый налет на шоколаде может появиться по двум причинам. Первая — так называемое жировое поседение, возникающее при нарушении температурного режима хранения.

«Шоколад нельзя хранить в холодильнике. Его комфортная температура сохранности — от плюс 18 до плюс 21. Когда мы в холодильник его вложим, затем его вытаскиваем, как раз возникает выделение вот этих жиров, жировое выделение от какао-бобов, и покрывается такой белой коркой», — пояснил вице-министр.

Вторая возможная причина — сахарное поседение. Оно появляется при повышенной влажности, из-за которой сахар кристаллизуется и образует белый налет.

Азат Султанов подчеркнул, что такой налет не влияет на вкусовые качества продукта и допускается государственными стандартами.

«Но опять же хочу отметить: вот эта седина, так называемая, она никоим образом не влияет на вкусовые качества. Первое. И второе — оно соответствует ГОСТу, то есть это предусмотрено ГОСТом», — сказал он.

Вице-министр также отметил развитие отечественной кондитерской промышленности. В Костанайской области фабрика «Баян Сұлу» реализует новый проект, который позволит значительно расширить ассортимент продукции.