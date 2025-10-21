Нарушения и жалобы: скандальный подрядчик в Алматы лишился права работать
Управление градостроительного контроля Алматы аннулировало лицензию строительной компании ТОО "AsiaMax", проводившей реконструкцию уличной канализации на улице Абиша Кекилбайулы, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, решение принято по итогам внеплановой проверки, проведённой после многочисленных жалоб горожан на затянутые сроки и неудобства, вызванные затянувшимися работами.
"В ходе проверки выявлены серьёзные нарушения – отклонения от утверждённых проектных решений и несоблюдение государственных строительных норм. По итогам выдано предписание и аннулирована лицензия компании", — отметили в Управлении.
Проект реконструкции на улице Кекилбайулы вызывал недовольство жителей из-за долгого простоя техники, перекрытых проездов и несвоевременного восстановления дорожного покрытия.
В акимате подчеркнули, что контроль за качеством и сроками строительства в Алматы будет усилен, а подобные нарушения со стороны подрядчиков впредь не останутся без последствий.
