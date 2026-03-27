В ходе проведения мартовского ЕНТ-2026 выявлены нарушения правил, из-за которых десятки абитуриентов лишились результатов тестирования, передает BAQ.kz.

"За третью неделю проведения ЕНТ выявлено 179 нарушения правил. 97 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 82 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы", - сообщили в ведомстве.

При этом фактов участия подставных лиц выявлено не было.

Всего с начала проведения мартовского ЕНТ тестирование прошли более 117 тысяч человек. Пороговый балл преодолели 67,11% абитуриентов, средний результат составил 63 балла, а максимальный - 139.

Отмечается, что после завершения тестирования до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления дополнительных нарушений результаты также могут быть аннулированы.