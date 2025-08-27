С начала 2025 года социальные инспекторы выявили сотни нарушений в сфере защиты прав социально-уязвимых граждан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, проведено 860 проверок, в том числе 343 внеплановые, 272 — в рамках профилактического контроля и 245 — по требованию прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.

По итогам работы выдано 405 предписаний, наложено 260 штрафов на общую сумму более 54,3 млн тенге.

Под контролем оказались десятки объектов социальной и транспортной инфраструктуры: акиматы, отделы и управления местных исполнительных органов, детские сады, школы, колледжи, больницы и поликлиники, центры оказания специальных социальных услуг, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, магазины, рестораны, банки и другие учреждения.

Так, в Северо-Казахстанской области по жалобе жителя с инвалидностью 1 группы была проведена внеплановая проверка районного отделения АО "Казахтелеком". Инспекторы выявили недоступность объекта для маломобильных групп населения и выдали предписание, которое впоследствии было исполнено.