Нарушения на вокзалах, в банках и школах: социнспекторы выписали штрафы на 54 млн тенге
С начала 2025 года социальные инспекторы выявили сотни нарушений в сфере защиты прав социально-уязвимых граждан. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, проведено 860 проверок, в том числе 343 внеплановые, 272 — в рамках профилактического контроля и 245 — по требованию прокуратуры, передаёт BAQ.KZ.
По итогам работы выдано 405 предписаний, наложено 260 штрафов на общую сумму более 54,3 млн тенге.
Под контролем оказались десятки объектов социальной и транспортной инфраструктуры: акиматы, отделы и управления местных исполнительных органов, детские сады, школы, колледжи, больницы и поликлиники, центры оказания специальных социальных услуг, железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, магазины, рестораны, банки и другие учреждения.
Так, в Северо-Казахстанской области по жалобе жителя с инвалидностью 1 группы была проведена внеплановая проверка районного отделения АО "Казахтелеком". Инспекторы выявили недоступность объекта для маломобильных групп населения и выдали предписание, которое впоследствии было исполнено.
"Сегодня вокзалы, банки, ЦОНы и другие учреждения адаптируются для людей с инвалидностью. Устанавливаются пандусы, лифты, тактильные полосы, специализированные санузлы. Вопросы доступности находятся под постоянным контролем, а обращения граждан получают своевременные решения", – подчеркнул советник акима СКО по вопросам инвалидности Владимир Эрман.
