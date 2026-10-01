Нарушения в бухгалтерии привели к задолженности в 28 млн тенге в Павлодарском районе
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В Павлодарском районе после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по обязательным платежам за 69 работников районного Дома культуры. Общая сумма превысила 28 млн тенге.
Нарушения выявили во время выездной встречи прокурора района с жителями и трудовыми коллективами. Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, причиной стали нарушения при ведении бухгалтерского учета. В результате за сотрудников несвоевременно перечислялись обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и другие платежи.
Прокуратура внесла представление. После его рассмотрения задолженность по платежам за всех 69 работников погасили в полном объеме.
Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности.
В прокуратуре отметили, что о проблеме стало известно благодаря обращениям граждан во время выездной встречи.
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