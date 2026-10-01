Нарушения в бухгалтерии привели к задолженности в 28 млн тенге в Павлодарском районе

В Павлодарском районе после вмешательства прокуратуры погасили задолженность по обязательным платежам за 69 работников районного Дома культуры. Общая сумма превысила 28 млн тенге.

Нарушения выявили во время выездной встречи прокурора района с жителями и трудовыми коллективами. Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, причиной стали нарушения при ведении бухгалтерского учета. В результате за сотрудников несвоевременно перечислялись обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и другие платежи.

Прокуратура внесла представление. После его рассмотрения задолженность по платежам за всех 69 работников погасили в полном объеме.

Должностных лиц, допустивших нарушения, привлекли к административной ответственности.

В прокуратуре отметили, что о проблеме стало известно благодаря обращениям граждан во время выездной встречи.