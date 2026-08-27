Очередной профилактический рейд провели в парке Астаны

В столичных парках регулярно проходят профилактические рейды по соблюдению общественного порядка и чистоты. Очередной рейд состоялся в Триатлон парке в рамках принципа «Закон и порядок» и акции «Таза Қазақстан».

Что проверяют в парках

Сотрудники акимата и правоохранительных органов провели разъяснительную работу с жителями и гостями столицы.

Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в общественных местах, убирать за собой мусор и не загрязнять территорию. Особое внимание уделили запрету на разведение костров в неустановленных местах.

По словам главного специалиста отдела внутренней политики акимата Алматинского района Алтынай Мусаевой, профилактические рейды в парках района проходят еженедельно.

«Жеруйык» и Триатлон являются одними из крупнейших и наиболее посещаемых мест отдыха в районе. Здесь горожане часто устраивают пикники, однако иногда после отдыха оставляют мусор.

«В целях предотвращения подобных действий мы на постоянной основе проводим профилактические рейды и разъяснительную работу с населением», – отметила Алтынай Мусаева.

Сколько нарушителей наказали

Участковые инспекторы во время рейдов контролируют соблюдение общественного порядка и требований по чистоте.

Старший инспектор, ответственный за организацию работы участкового пункта полиции №4 Управления полиции Алматинского района Нуралы Танирбергенов отметил, что профилактические мероприятия проводятся ежедневно.

По его словам, основная задача – предупредить нарушения, сохранить чистоту территорий и повысить культуру поведения граждан в местах отдыха.

С начала года по статье 505 КоАП РК к административной ответственности привлечён 2691 нарушитель. По статье 434-2 КоАП РК выявлено более 30 правонарушений.

Профилактические рейды в Триатлон парке и других столичных зонах отдыха будут продолжены. Мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и сохранение чистоты городской среды в рамках инициативы «Таза Қазақстан».