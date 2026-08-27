Очередной профилактический рейд провели в парке Астаны
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столичных парках регулярно проходят профилактические рейды по соблюдению общественного порядка и чистоты. Очередной рейд состоялся в Триатлон парке в рамках принципа «Закон и порядок» и акции «Таза Қазақстан».
Что проверяют в парках
Сотрудники акимата и правоохранительных органов провели разъяснительную работу с жителями и гостями столицы.
Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдать правила поведения в общественных местах, убирать за собой мусор и не загрязнять территорию. Особое внимание уделили запрету на разведение костров в неустановленных местах.
По словам главного специалиста отдела внутренней политики акимата Алматинского района Алтынай Мусаевой, профилактические рейды в парках района проходят еженедельно.
«Жеруйык» и Триатлон являются одними из крупнейших и наиболее посещаемых мест отдыха в районе. Здесь горожане часто устраивают пикники, однако иногда после отдыха оставляют мусор.
«В целях предотвращения подобных действий мы на постоянной основе проводим профилактические рейды и разъяснительную работу с населением», – отметила Алтынай Мусаева.
Сколько нарушителей наказали
Участковые инспекторы во время рейдов контролируют соблюдение общественного порядка и требований по чистоте.
Старший инспектор, ответственный за организацию работы участкового пункта полиции №4 Управления полиции Алматинского района Нуралы Танирбергенов отметил, что профилактические мероприятия проводятся ежедневно.
По его словам, основная задача – предупредить нарушения, сохранить чистоту территорий и повысить культуру поведения граждан в местах отдыха.
С начала года по статье 505 КоАП РК к административной ответственности привлечён 2691 нарушитель. По статье 434-2 КоАП РК выявлено более 30 правонарушений.
Профилактические рейды в Триатлон парке и других столичных зонах отдыха будут продолжены. Мероприятия направлены на поддержание общественного порядка и сохранение чистоты городской среды в рамках инициативы «Таза Қазақстан».
Самое читаемое
- Родственники погибших в Шардже казахстанок рассказали новые подробности
- Похолодание до +12 и сильные дожди ждут Казахстан
- 12-летнее образование в Казахстане проанализирует Минпросвещения – Сулейменова
- В Алматы отменят полосу для автобусов на одной из магистралей
- Дочь Мирзиёева получила новые полномочия и пожизненный иммунитет