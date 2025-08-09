В Алматы мужчина получил административный арест за жестокое обращение с лебедем на территории Главного ботанического сада, передает BAQ.KZ.

5 августа в Сети распространилось видео, которое вызвало возмущение среди казахстанцев.

В пресс-службе ботсада сообщили, что нарушителя удалось быстро установить благодаря записям с камер видеонаблюдения и содействию полиции. Им оказался гражданин 1983 года рождения. По данным суда Алматы, заседание по делу состоялось сегодня, мужчине назначили административный арест на семь суток.

В администрации ботсада напомнили, что территория является особо охраняемой природной зоной, где действуют строгие правила.

"Это пример того, что нарушителям придется отвечать за жестокость по отношению к животным, хамство и непозволительное поведение на территории нашего Сада. Главный Ботанический сад - это особо охраняемая природная территория, на которой действуют особые правила и много ограничений. Животные и растения здесь находятся под защитой. Любое агрессивное или неуважительное поведение по отношению к ним недопустимо, а нарушения этих и других правил повлечет за собой наказание", - подчеркнули в учреждении.

Отметим также, что состояние лебедя оценивается как удовлетворительное, за ним наблюдают орнитологи. В ближайшее время вокруг пруда планируется установить ограждение, чтобы защитить птиц от посетителей.

В ботсаду отметили, что с ростом числа гостей увеличивается количество нарушений - люди ходят по газонам, топчут растения, устраивают пикники и оставляют мусор. Для контроля ситуации привлекаются волонтеры из сообщества "Зеленый патруль".

Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду Алматы зафиксирован случай жестокого обращения с лебедями. Двое мужчин грубо тянули птиц за шею, инцидент попал на видео и вызвал возмущение в соцсетях.