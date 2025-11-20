Полиция Карагандинской области задержала жителя Семея, который, лишённый права управления, сел за руль автомобиля с поддельными государственными регистрационными номерами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.

Нарушителя остановили утром 19 ноября на трассе Жезказган-Караганда в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога". Рейды проводятся в регионе для повышения безопасности на дорогах и контроля соблюдения ПДД.

Инспекторы остановили автомобиль марки A8 с номерным знаком 555 WWW, который принадлежит другому транспортному средству. Дополнительная проверка показала, что водитель ранее был лишён права управления.

"Владелец машины не только использовал поддельный номер, но и сел за руль, несмотря на лишение водительских прав. В отношении него составлены административные материалы по соответствующим статьям. Решением суда он привлечен к ответственности за допущенные нарушения и арестован за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления", - сообщил командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов.

С начала года на республиканских трассах региона выявлено 73 факта использования поддельных госномеров и 53 случая управления автомобилем водителями, лишёнными прав. Все нарушители привлечены к административной ответственности.