Нарушителя с поддельным номером задержали в Карагандинской области
Жителя Семея поймали за рулём с фальшивым номером.
Полиция Карагандинской области задержала жителя Семея, который, лишённый права управления, сел за руль автомобиля с поддельными государственными регистрационными номерами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.
Нарушителя остановили утром 19 ноября на трассе Жезказган-Караганда в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога". Рейды проводятся в регионе для повышения безопасности на дорогах и контроля соблюдения ПДД.
Инспекторы остановили автомобиль марки A8 с номерным знаком 555 WWW, который принадлежит другому транспортному средству. Дополнительная проверка показала, что водитель ранее был лишён права управления.
"Владелец машины не только использовал поддельный номер, но и сел за руль, несмотря на лишение водительских прав. В отношении него составлены административные материалы по соответствующим статьям. Решением суда он привлечен к ответственности за допущенные нарушения и арестован за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления", - сообщил командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов.
С начала года на республиканских трассах региона выявлено 73 факта использования поддельных госномеров и 53 случая управления автомобилем водителями, лишёнными прав. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
