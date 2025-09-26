В центре Алматы продолжается масштабная проверка жилых комплексов полицией, в том числе печально знаменитого ЖК "Манхэттен", где выявили десятки притонов, нелегальные салоны и квартиры, сдававшиеся для противоправной деятельности. Власти отмечают, что нарушения устраняются, виновные привлекаются к ответственности, но жители тем временем просят усилить меры по обеспечению безопасности, считая, что проблемы остаются и множатся. Корреспондент Baq.kz выехал на территорию ЖК и узнал, как сейчас там живут люди, и на что жалуются.

Проблемы, выявленные в ЖК "Манхэттен"

Совсем недавно полиция Алматы провела рейды сразу по нескольким жилым комплексам, в числе которых был и печально известный "Манхэттен". В ходе работ стражи порядка обнаружили 71 притон, то есть часть квартир сдавалась под предоставление интимных услуг.

Горожане считают, что такие квартиры создают очаги криминогенной обстановки, ухудшают имидж жилого комплекса и снижают его рыночную стоимость.

"Здесь постоянно меняются жильцы: одни приезжают, другие уезжают, много квартир сдают в аренду, посуточно или помесячно. Сейчас многие из "старых" соседей продают свои квартиры", - рассказывает одна из жительниц ЖК.

"Мы живём в бардаке, нас оставили на произвол судьбы"

Пока, по словам жильцов ЖК "Манхэттен", ситуация остается без изменений и дом так и не стал безопасным. Одна из жительниц Базаргуль Нуркалиева рассказывает, с какими трудностями жителям комплекса приходится сталкиваться каждый день.

"Моя дочь вышла ночью в аптеку – у ребенка поднялась температура - и её с самого подъезда начал преследовать мужчина. А до аптеки всего 30 метров идти, она приобрела лекарства и позвонила участковым, фотографии которых висели перед нашим подъездом, чтобы жители знали их в лицо. Они не далеко находятся со стороны улицы Прокофьева, их там пять человек работает, но никто не пришёл. На встречу обеспокоенной дочери вышли дети. Только в 2:30 ночи участковые вспомнили про заявку. Здесь кругом валяются иголки от шприцов, в подъезде всё, что стояло, - своровали. Часто происходят кражи. Полиция выявила 22 притона в нашем ЖК, но порядок так и не навели. Жительница соседнего подъезда, где также были выявлены притоны, постоянно жаловалась на шум днём и ночью, но реакции, по ее словам, не было. Полиция выявила тысячи нарушений, но их никто не устранил. Оставили нас на произвол судьбы и ушли", - рассказывает Базаргуль Нуркалиева.

Она добавляет, что только недавно жильцов начал курировать ОСИ, который сделал забор вокруг ЖК и начал работу с домом, но бардак вокруг остаётся.

"Да забор поставили, но здесь ходят наркоманы, 80% жильцов - квартиранты, которые не приходят на собрания и не соблюдают никаких правил. В доме живут цыгане, индусы, китайцы, кого только нет. Мамочки из соседних ЖК приходят с детьми и сидят до полуночи, а нашим детям и так негде играть", - рассказывает Базаргуль Нуркалиева.

Квартира студента Артемия Кима находится в соседнем доме, также входящим в состав ЖК. По его словам, в его подъезде он никогда не сталкивался с наркоманами и притонами.

"Я тут живу с детства, практически все время бываю дома, поэтому мне сложно как-то комментировать ситуацию с притонами. По-моему, в моем подъезде таких выявлено не было. Но иногда, правда, происходят такие страшные события, как суициды. По всему району двадцатиэтажки, и неудивительно, что такие новости распространяются быстро", - рассказывает Артемий.

Действительно, жители ЖК "Манхэттен" и соседних комплексов неоднократно поднимали тревожный вопрос - в этом районе фиксировались случаи суицидов, особенно среди молодых людей.

Исходя из публикаций СМИ, за последние годы в ЖК "Манхэттен" зафиксированы по крайней мере несколько случаев падений с высоты, включая молодую девушку, упавшую с 18 этажа, подростка, выпавшего с высотки, а также другие инциденты, но точные данные городских властей отсутствуют в публичном доступе.

Так, в марте 2024 года на собрании жильцов говорилось, что 22-летняя девушка сбросилась с 18-го этажа дома № 144. В конце прошлого года был аналогичный случай в доме № 163 - ещё одна девушка совершила самоубийство. В июле 2023 в этом же ЖК было падение с 11-го этажа. В январе 2021-года с 16-го этажа ЖК "Манхэттен" выбросилась девушка – подросток. В декабре того же года с 20-го этажа ЖК выбросился 16-летний школьник. В октябре 2024 года было два случая: 19-летняя девушка выпала с 18-го этажа в ЖК "Манхэттен", и еще одна девушка упала из окна 14-го этажа все того же ЖК "Манхэттен".

Эксперты отмечают несколько причин, почему именно высотные дома становятся местом трагедий.

"Есть множество международных исследований, которые проводились в разные годы, среди них есть исследования указывающие, на повышенные риски среди жильцов верхних этажей, например, это исследования Ji, Kim & Kim. В высотках легче реализовать импульсивное решение - достаточно выйти на балкон или крышу. Кроме того, человек в многоквартирных домах часто может оставаться один на один со своей проблемой. Многоэтажки в неблагополучных районах часто ассоциируются с депрессией, отсутствием уюта, чувством отчуждённости. Особенно тяжело это отражается на молодых людях и подростках. И, наконец, сам по себе район годами оставался криминальным, с притонами и наркопритонами. Такая среда усиливает чувство небезопасности и тревожности, формирует "фон безнадёжности", - комментирует архитектор Валерия Букейханова.

Некогда символ успеха

Комплекс "Манхэттен" стал символом мечты 2000-х годов, но со временем превратился в пример того, как несбалансированная застройка и отсутствие системного контроля могут негативно влиять не только на комфорт, но и на психику жителей.

Соседние жилые комплексы сталкиваются с похожими проблемами. Фирузон Рахманов, житель ЖК "Алтын Булак", который расположен рядом с ЖК "Манхэттена", делится своим взглядом на ситуацию. По его словам, обнаруженные притоны во многом связаны с особенностями рынка аренды жилья.

"Если говорить о том, что там были выявлены притоны, то это, скорее всего, связано с тем, что очень много квартир в этих комплексах сдаётся в аренду, включая и наш дом. И аренда здесь дешевле, чем в центре Алматы, а квартиры с хорошими планировками. К примеру, квартира площадью 70 квадратов в „Алтын Булаке“ обойдётся примерно в 250 тысяч тенге в месяц. Такая же квартира где-нибудь на Абая - Фурманова будет стоить около 450 тысяч. То есть квартиры тут снимают под всякие услуги", - отмечает житель ЖК "Алтын Булак".

Он также напоминает, что дурная слава этих комплексов сформировалась ещё десять лет назад.

"ЖК „Алтын булак“, например, строился по программе с последующим выкупом. Тогда некоторые люди брали сразу по пять-шесть квартир: в одной жили, остальные сдавали. Из-за этого появлялось много арендного жилья. Тогда эти жилые комплексы приобрели дурную славу. Если кому-то скажешь название „Манхэттен“ или „Алтын булак“, у всех сразу улыбка появлялась. Но ситуация меняется в лучшую сторону: сейчас власти работают, и многие такие квартиры почистили. Конечно, проблемы остаются, но то, что было раньше, и то, что сейчас - большая разница", - рассказывает Фирузон Рахмонов.

Жителей "Манхэттена" сталкиваются и с бытовыми трудностями. Базаргуль Нуркалиева вспоминает, что все проблемы дома накапливались годами.

"ЖК "Манхэттен" начали строить в 2005 году. На месте застройки у меня был частный дом - я отдала его под снос. Застройщики должны были закончить дома к 2006 году, но мы заехали только в 2007-м. С самого начала работали три КСК. Название первого не помню, после него 10 лет работал "Глобал", который ничего не делал, толку от них не было, потом КСК "Раугаш". Последние поставили детскую площадку, привезли скамейки из Китая, которые до сих пор стоят – уже двадцать лет. При работе КСК "Глобал" подвал развалили, мы боимся, что затопит паркинг", - рассказывает пенсионерка.

Она также отмечает, что у ОСИ, которое работает сейчас и пытается что-то сделать для жильцов, ограниченный бюджет, поэтому бытовые проблемы остаются нерешенными.

"Фонтаны по бокам ЖК, которые построили с самого начала, не работали даже несколько месяцев. Ремонт подъездов мы делали сами, собирали деньги, хотя ежемесячно платим более 3 000 тенге на капитальный ремонт, а тарифы на всё растут и за парковку платим, которой сейчас не пользуемся. Государство сделало так, что помещения общего потребления должны оплачиваться жильцами, пока еще не платили, но, возможно, со следующего года начнем платить и за это. Нашим детям негде играть – они просят футбольную площадку, её здесь можно было бы сделать, но денег на это нет. Нам с детьми даже гулять негде по вечерам, так как на нашу площадку приходят мамочки из других ЖК", - сетует пенсионерка.

Она также рассказала о безопасности зданий при землетрясениях.

"Наш дом строили первым "на показ", он монолитный и имеет сейсмопояс. Мы землетрясений не боимся - мелкие почти не ощущаем. Вот 4 марта прошлого года было землетрясение, я почувствовала его лишь пару минут, но трещин и разрушений не было. А вот в других домах уже сейсмопояса, вроде, нет - там жильцы волнуются сильнее, здания ведь высотные, столько жертв может быть", - говорит Базаргуль Нуркалиева.

История ЖК "Манхэттен" - это иллюстрация того, как накапливающиеся годами проблемы могут превратить престижный когда-то комплекс в точку социального напряжения. Полиция выявляет десятки притонов, акимат обещает продолжать профилактические меры, ОСИ только начинает наводить порядок, но жители требуют большего. Они хотят жить безопасно, а не ждать очередного рейда.

Жители просят акимат, ДЧС и полицию не ограничиваться рейдами и административными штрафами, а создать долгосрочную программу возрождения "Манхэттена" как комфортного и безопасного места для жизни.

Фото: Венера Касумова.