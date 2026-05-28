Nasa хочет вернуть американцев на Луну раньше Китая

НАСА раскрыло новые детали своей лунной программы, в рамках которой США планируют создать постоянную базу на Луне.

По данным BBC, для этого американское космическое агентство собирается использовать роботизированные посадочные модули, "прыгающие" дроны и специальные аппараты для работы на поверхности спутника Земли.

Одной из компаний, участвующих в проекте, стала Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу. Именно она займется разработкой части техники для будущих миссий.

США намерены вернуть американских астронавтов на Луну до окончания президентского срока Дональда Трампа в 2028 году. При этом Вашингтон стремится опередить Китай в новой космической гонке.

Китай также активно развивает свою лунную программу. Страна планирует высадить человека на Луну к 2030 году. На этой неделе КНР отправила корабль "Шэньчжоу-23" с экипажем на орбитальную станцию "Тяньгун".

Ранее НАСА объявило о проекте стоимостью 20 млрд долларов по строительству постоянной базы на южном полюсе Луны к 2032 году. Предполагается, что база будет работать на солнечной и ядерной энергии.