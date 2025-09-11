Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Езеро на Марсе горные породы, в которых могут содержаться признаки давно вымершей жизни, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. Речь идёт о микроструктурах, богатых фосфатами и сульфидами железа — на Земле такие соединения нередко образуются при разложении органики микроорганизмами.

Учёные подчёркивают: это пока не доказательство существования жизни.

Одной из возможных причин может быть микробная активность, но вполне вероятны и другие процессы, — объяснил геолог NASA Джоэл Хуровиц.

Perseverance уже собрал 30 образцов и продолжает бурение. Часть проб хранится на борту, а часть оставлена на поверхности Марса "про запас". Для окончательных выводов материал предстоит доставить на Землю, однако из-за высокой стоимости миссии — около 11 млрд долларов — возвращение проб перенесено на 2040-е годы. По словам учёных, это наиболее убедительный кандидат на следы биологической активности, обнаруженный за всё время исследований Красной планеты. Даже если находка окажется результатом небіологических процессов, она поможет понять, как природа способна имитировать признаки жизни.