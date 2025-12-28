Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает планы по созданию американской базы на Луне, передает BAQ.KZ со ссылкой на First News Media. Об этом сообщил новый руководитель агентства Джаред Айзекман в социальной сети X.

Айзекман был утверждён Сенатом США на пост главы NASA 18 декабря. Его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп, назвав Айзекмана выдающимся бизнесменом, филантропом, лётчиком и астронавтом. Вступая в должность, он заявил о намерении подтвердить лидерство США в космосе, в том числе за счёт повторной высадки американских астронавтов на Луне.

Ранее администрация США сообщала о планах развернуть ядерный реактор на Луне к 2030 году. Согласно указу президента, опубликованному на сайте Белого дома, высадка астронавтов запланирована на 2028 год, а через два года предполагается создание первых лунных форпостов. Лунная программа рассматривается как этап подготовки к будущим полётам на Марс и развитию лунной экономики, а также к обеспечению безопасности в космическом пространстве.