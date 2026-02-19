NASA готовится к последнему тесту миссии Artemis II перед полетом на Луну. 19 февраля состоится вторая генеральная репетиция старта с полной заправкой ракеты-носителя криогенным топливом, сообщает BAQ.kz.

Во время репетиции инженеры отработают весь цикл предстартовых операций: заправку баков, обратный отсчет, остановку и повторный запуск таймера, а также слив топлива для проверки процедур очистки. Экипаж в испытании участвовать не будет, но специалисты выйдут на стартовую площадку, чтобы закрыть корабль Orion и отработать все действия, которые обычно выполняются с астронавтами.

Особое внимание уделят финальным минутам перед стартом: дважды проведут десятиминутный обратный отсчет с паузами, чтобы смоделировать ситуации, когда запуск приходится прерывать из-за технических причин или погодных условий.

Официальная дата полета Artemis II станет известна после анализа результатов репетиции. Самой ранней возможной датой остается 6 марта 2026 года. Трансляцию теста можно будет увидеть онлайн, а подробные обновления появятся в блоге программы Artemis.