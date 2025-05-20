За период с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2025 года население в 20 из 41 города республиканского и областного значения Казахстана сократилось, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Лидером по темпам снижения стал город Конаев — численность его жителей уменьшилась на 8,2% и составила 65,9 тысячи человек. Следом за ним идут Семей с падением на 5,1% (314,1 тысячи жителей) и Байконыр, где население уменьшилось на 3,6% до 32,4 тысячи человек.

Стоит отметить, что в последние пять лет тенденция к снижению численности населения стабильно наблюдается лишь в Семее и Байконуре. В Конаеве же снижение связано с возвратом к допандемическим показателям после временного роста, связанного с административным статусом города.

В остальных городах с уменьшением численности населения спад не превышает 2%. Более значительное сокращение (от 2,3% до 2,7%) зафиксировано в небольших городах Приозерск, Курчатов и Аркалык, где суммарно проживает около 57,7 тысячи человек.

В то же время прирост населения наблюдается в некоторых городах. Лидером по приросту стал Косшы, который за год увеличил количество жителей на 8,3%, до 61,5 тысячи человек. Второе место занимает столица Астана с ростом на 6,9%, её население достигло 1,55 миллиона человек. Также значительный прирост отмечен в Туркестане (+4,4%), Алматы (+2,7%) и Шымкенте (+2,7%).

Всего в стране насчитывается 42 города республиканского и областного значения, однако в обзоре не учитывался город Алатау Алматинской области из-за отсутствия сопоставимых данных.

Данные БНС учитывают не только городское население, но и население административно подчинённых населённых пунктов.

Таким образом, демографическая картина Казахстана в 2024–2025 годах характеризуется неоднородным ростом и снижением численности населения в разных регионах, что требует внимания со стороны властей для выработки соответствующих мер.