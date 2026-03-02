Население Казахстана превысило 20,5 миллиона человек
Сегодня 2026, 20:35
Численность населения Казахстана продолжает расти. По состоянию на 1 февраля текущего года в стране проживают 20 518 005 человек. Такие данные озвучили в Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.
По информации ведомства, в городской местности проживают 13 106 358 человек, в сельской - 7 411 647 человек.
С начала года прирост населения составил 18,1 тысячи человек. Из них 15,8 тысячи обеспечены за счёт естественного прироста, ещё 2,3 тысячи - благодаря положительному сальдо миграции.
Напомним, отметку в 20 миллионов жителей Казахстан преодолел в ноябре 2023 года.
