Демографическая ситуация в Восточном Казахстане вызывает тревогу: при нынешней динамике численность населения области может уменьшиться к 2030 году на 26 тысяч человек, сообщает BAQ.kz.

На внеочередной сессии областного маслихата аким ВКО сообщил, что в последние пять лет численность населения области снижалась на 2–3 тысячи человек ежегодно. При сохранении этой тенденции к 2030 году население региона может уменьшиться на 26 тысяч человек. Прогноз актуален при условии, что не будут приняты меры по стабилизации демографической ситуации.

Отрицательная динамика численности дополняется пространственным дисбалансом: более 80% населения, бизнеса, инвестиций и жилья сосредоточено в северных районах и городах области. Основной миграционный поток направлен из сельских районов в Усть-Каменогорск, который при текущей динамике через пять лет может достичь 500 тысяч человек, тогда как сейчас в городе проживает 381 тысяча.

В Стратегии экономического развития ВКО до 2030 года сельское хозяйство рассматривается как один из ключевых факторов роста экономики. Основным останется мясо-молочное направление, однако планируется развитие отраслей с экспортным потенциалом — рыбоводства, пчеловодства и мараловодства.

Для удержания сельского населения на местах предполагается развитие туристического сектора. Катон-Карагайский район станет центром оздоровительного туризма, Маркаколь и Зайсан — экотуризма, Риддер и Алтай — горного, экстремального туризма и игорных зон.

Ещё одним инструментом снижения миграции станет обеспечение жильём. В ближайшие пять лет планируется построить 2 млн квадратных метров жилья с полной инженерной и социальной инфраструктурой. Это должно не только привлечь и удержать население, но и дать импульс для развития строительства и коммунальной сферы.

"Главное, чтобы жильё было доступным для людей с не самым высоким уровнем дохода", — отметил Нурымбет Сактаганов, аким области.