Численность населения Японии продолжает стремительно сокращаться. По данным Министерства внутренних дел страны, в 2024 году естественная убыль составила рекордные 908 574 человека, что эквивалентно снижению на 0,75%. Общая численность населения на начало 2025 года составляет 120,65 млн человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Снижение населения, которое длится уже 16 лет, стало самым значительным с момента начала наблюдений в 1968 году.

Как отмечает Министерство здравоохранения, количество новорождённых в 2024 году впервые в истории страны опустилось ниже отметки в 700 тысяч. В стране родился всего 686 061 ребёнок - на 41 227 меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 1899 года, когда началась системная регистрация рождаемости.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал сложившуюся ситуацию "тихой чрезвычайной", пообещав срочные меры поддержки семей. Среди предложений - расширение доступа к бесплатным детским садам, создание условий для гибкой занятости родителей и стимулирование рождаемости.

Сокращение численности населения особенно болезненно сказывается на сельских районах. Согласно правительственным данным, за последние два десятилетия число заброшенных домов в Японии приблизилось к 4 миллионам, что отражает масштабный отток населения из малых населённых пунктов.