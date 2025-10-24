В Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды накануне Дня Республики. Среди тех, кто поднялся на главную сцену страны — механизатор КТ "Мамбетов и К" Мамлютского района Северо-Казахстанской области Мурат Каражуманов. За выдающиеся заслуги в развитии аграрного сектора ему присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері" — высшая степень отличия Республики Казахстан. Он поделился своими впечатлениями после награждения с корреспондентом BAQ.KZ.

"Ну, это, конечно, результат труда. Вот уже сорок пять лет я работаю. Наши отцы, деды — все трудились в сельском хозяйстве. И я сам с юности пошёл по этому пути. Сейчас и мои дети, братья, родственники — все мы трудимся в этом же хозяйстве. Наш труд оценили и в Акорде. По Указу Президента я получил звание Героя Труда. Очень рад, что мой труд признан. Пусть Казахстан дальше процветает. Пусть в нашей стране будет мир и спокойствие. Пусть мы живём в таком мирном времени", — поделился своими эмоциями Мурат Каражуманов после церемонии награждения.

Он признаётся, что несмотря на развитие технологий и автоматизацию, суть его профессии остаётся прежней — добросовестный ежедневный труд.

"Сейчас ведь время технологий и техники. Везде применяются новые технологии. Мы работаем на современной технике. Раньше, конечно, всё было иначе, техника была другая, а сейчас время прогресса. Но всё равно, как и прежде, с восхода до заката трудимся, проливаем пот. Всё — благодаря труду", — говорит механизатор.

С теплотой вспоминает он и трудные годы, когда приходилось преодолевать суровые природные условия и нехватку техники.

"Это ведь профессия, которую я выбрал с юности, унаследовал от отца, и ни разу не пожалел. Но лёгкой работы не бывает. Нужно уметь переносить и холод, и жару. Только тогда можно добиться успеха", — подчеркнул Каражуманов.

Трудовая династия длиною в век

Мурат Каражуманов родился 11 января 1964 года в селе Бексеит Мамлютского района Северо-Казахстанской области. Он — достойный представитель многопоколенной трудовой династии, в которой более 30 членов семьи посвятили себя сельскому хозяйству. Совокупный стаж династии Каражумановых превышает 600 лет, что является уникальным примером преемственности и верности делу.

Основателем династии был Куат Каражуманов, родившийся в 1906 году. Его сыновья Ермек, Кенес и Марат продолжили дело отца, а сегодня уже четвёртое поколение семьи трудится на благо региона. Внуки Мурат, Сакен, Калкен, Кайсар, Оралбай, Амантай и Максат внесли весомый вклад в развитие сельского хозяйства Северного Казахстана.

Мурат Каражуманов закончил Интернациональное СПТУ-69 в 1981 году, получив профессию тракториста-машиниста 3 класса. С тех пор он неразрывно связан с родным хозяйством, более 30 лет управляет трактором К-700, который стал его надёжным спутником во всех посевных и уборочных кампаниях.

Он не только мастер своего дела, но и наставник для молодых механизаторов, которым передаёт знания по ремонту и обслуживанию сельхозтехники. Особенно славится Каражуманов мастерством в буртовании силоса — процессе, в котором ему нет равных в регионе.

Звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Мурат Каражуманов воспринимает не как личную, а как общую победу всей своей семьи и тружеников села. Его история — это символ уважения к земле, преемственности поколений и настоящего патриотизма, основанного на ежедневной работе во благо родной страны.