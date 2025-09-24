Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что страна продолжит курс политических и экономических реформ, направленных на укрепление демократии и развитие экономики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства напомнил, что за последние три года в Казахстане проведены "беспрецедентные для региона преобразования". В частности, был утверждён однократный семилетний президентский срок, а также инициирован референдум по вопросу создания однопалатного парламента.

Главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего. Только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может защитить права всех граждан и создать благоприятные условия для инвестиций, – подчеркнул Токаев.

Президент также отметил устойчивость казахстанской экономики: в этом году рост ожидается выше 6%. По его словам, энергетическая стратегия страны строится на нефти, газе, угле, уране и критически важных минералах, а обязательство по декарбонизации рассчитано на 35 лет. Отдельно Токаев подчеркнул роль сельского хозяйства, отметив, что экспортный зерновой потенциал Казахстана составляет 12 млн тонн и охватывает десятки мировых рынков.

Завершая выступление, глава государства заявил о приверженности Казахстана глобальному миру и сотрудничеству.