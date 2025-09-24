"Наш выбор – мир, а не война, сотрудничество, а не конфронтация" — Токаев в ООН
Президент Казахстана выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что страна продолжит курс политических и экономических реформ, направленных на укрепление демократии и развитие экономики, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства напомнил, что за последние три года в Казахстане проведены "беспрецедентные для региона преобразования". В частности, был утверждён однократный семилетний президентский срок, а также инициирован референдум по вопросу создания однопалатного парламента.
Главный принцип этих реформ: Закон и Порядок должны быть превыше всего. Только управление, основанное на здравом смысле и верховенстве права, может защитить права всех граждан и создать благоприятные условия для инвестиций, – подчеркнул Токаев.
Президент также отметил устойчивость казахстанской экономики: в этом году рост ожидается выше 6%. По его словам, энергетическая стратегия страны строится на нефти, газе, угле, уране и критически важных минералах, а обязательство по декарбонизации рассчитано на 35 лет. Отдельно Токаев подчеркнул роль сельского хозяйства, отметив, что экспортный зерновой потенциал Казахстана составляет 12 млн тонн и охватывает десятки мировых рынков.
Завершая выступление, глава государства заявил о приверженности Казахстана глобальному миру и сотрудничеству.
Мы будем твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за её пределами. Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война, – сказал Токаев.
