Казахстан намерен укрепить свои позиции как центр высшего образования и науки в Центральной Азии. Эту задачу Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил на III Форуме стратегических партнеров в Астане, где подвел итоги семи лет реформ, рассказал об экономических достижениях страны и дальнейших приоритетах государственной политики.

Выступление Главы государства охватило широкий круг вопросов, от политических преобразований и верховенства закона до развития промышленности, социальной инфраструктуры, образования и искусственного интеллекта. Особое внимание Президент уделил подготовке специалистов, от которых будет зависеть реализация масштабных государственных проектов.

Казахстан вступил в новый этап исторического развития

В год 35-летия Независимости Казахстан подошел к новому этапу своего развития. За последние семь лет в стране проведены политические, экономические и социальные реформы. Одним из центральных событий стало принятие новой Конституции, определившей дальнейшие ориентиры государственной политики.

Преобразования затронули политическую систему и государственное управление. При этом дальнейшее развитие страны связывается с укреплением законности, ответственности граждан и общественного доверия.

В числе направлений государственной политики обозначены формирование новой общественной этики, уважение к честному труду и культуре созидания. Эти принципы отражены в общенациональном движении «Таза Қазақстан» и курсе на построение Справедливого Казахстана.

Речь идет и об изменении отношения граждан к своей роли в жизни страны. Ответственность за развитие общества предполагает соблюдение закона, уважение к окружающим, добросовестный труд и личное участие в решении общественных задач.

Экономические достижения за семь лет

Говоря об итогах реформ, Президент привел показатели экономического развития Казахстана.

«Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в этом году валовой внутренний продукт нашей страны составит 398 млрд долларов, тогда как семь лет назад этот показатель составлял около 181 млрд долларов. С 2019 года в нашу экономику было привлечено 155 млрд долларов иностранных инвестиций. Объем внешней торговли страны приблизился к 150 млрд долларов. Совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда вырос на 44 % и превысил 129 млрд долларов».

По данным, озвученным Главой государства, за последние семь лет в Казахстане открыто 625 средних и крупных производственных предприятий, трудоустроено 3,6 млн человек.

За этот период построено 118 млн квадратных метров жилья. Построены и отремонтированы 36 тысяч километров автомобильных дорог и 5 тысяч километров железнодорожных путей.

Президент обратил внимание на природные ресурсы страны, включая уран, нефть, уголь, титан, золото, хром, медь, вольфрам, кобальт и ванадий. Высокий спрос на эти виды сырья на международных рынках открывает возможности для дальнейшего развития промышленности.

Социальная поддержка и «Народная стройка»

Одним из результатов социальной политики стала программа «Нацфонд – детям». На индивидуальные счета более 7 млн детей перечислено 2,5 млрд долларов. Эти накопления предназначены для будущих расходов на образование и жилье.

«В рамках программы «Нацфонд –детям» на индивидуальные счета более семи миллионов детей перечислено 2,5 млрд долларов. Без сомнения, это наш бесценный вклад в обеспечение безопасного будущего подрастающего поколения».

В Казахстане предусмотрено 39 видов пособий для социально уязвимых категорий граждан. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению предоставляется более тысячи услуг.

Следующим масштабным направлением станет программа «Народная стройка», о запуске которой Президент объявил в Послании народу Казахстана.

В ближайшие годы во всех регионах планируется строительство детских садов, школ, поликлиник, реабилитационных учреждений, спортивных комплексов, молодежных творческих центров, театров, аэропортов, вокзалов и дорог.

Программа охватит энергетическую отрасль. Предусмотрено строительство атомных, гидро- и тепловых электростанций и центров обработки данных.

«Все объекты, возведенные в ходе «Народной стройки», будут служить во благо нашего народа. Перед промышленными предприятиями и предпринимателями откроются широкие перспективы для роста. Появятся новые рабочие места».

Президент связал выполнение этих задач с подготовкой нового поколения квалифицированных специалистов. Особая ответственность за кадровое сопровождение программы возлагается на высшее образование.

Верховенство закона и борьба с коррупцией

Отдельный акцент Глава государства сделал на принципе «Закон и Порядок». По словам Президента, соблюдение закона и равенство всех граждан перед ним должны оставаться основой проводимых преобразований.

«Будучи надежным партнером, Казахстан создаст условия для того, чтобы конституционный принцип «Закон и Порядок» служил прочной основой для стабильной, предсказуемой и прозрачной среды. «Закон и Порядок» – это не просто один из принципов государственной политики. Это основа моего курса на построение Справедливого Казахстана».

Особое внимание Президент уделил коррупции, которая препятствует развитию государства, подрывает доверие населения и снижает результативность реформ.

«К коррупционному сообществу снисхождения проявлять не следует, поскольку это чревато тяжелейшими последствиями для будущего государства. Коррупция подрывает доверие народа к государству, препятствует качественному развитию страны, сводит на нет результаты проводимых реформ. Поэтому моя позиция остается неизменной: никто из признанных виновными не может и не должен избежать предусмотренной законом ответственности. Закон един для всех, это аксиома. Только так можно обеспечить необратимость реформ и преобразований, оправдать ожидания наших граждан».

Противодействие коррупции предполагает неотвратимость ответственности за совершенные преступления и равенство перед законом независимо от должности или социального положения. При этом виновность должна устанавливаться в предусмотренном законом порядке.

Образование и наука как стратегический выбор страны

Значительная часть выступления была посвящена человеческому капиталу. Президент подчеркнул, что дальнейшее развитие Казахстана будет зависеть от качества образования, научных достижений и способности готовить востребованных специалистов.

«В условиях глобальной конкуренции за таланты и технологии Казахстан сделал четкий стратегический выбор в пользу человеческого капитала. Прежде всего это означает, что мы дорожим талантами – как взращенными в нашей стране, так и приезжающими к нам из-за рубежа».

Сегодня в Казахстане действуют 132 университета, где обучаются более 800 тысяч студентов.

За семь лет государственное финансирование образовательных грантов выросло более чем вдвое и достигло 3,4 млрд долларов. В стране построено 281 студенческое общежитие, а финансирование науки увеличилось до 590 млн долларов.

В новой Конституции образование, наука и развитие современных технологий закреплены как стратегические направления государственной деятельности.

Казахстан расширяет международное академическое сотрудничество. В стране реализуются 40 соглашений о стратегическом партнерстве в сфере высшего образования. Университеты из 11 государств открыли филиалы, где обучаются более 12 тысяч студентов.

В международный рейтинг QS World University Rankings 2026 вошли 18 казахстанских университетов. Еще 10 вузов представлены в Times Higher Education 2027.

За год число иностранных студентов увеличилось с 31 тысячи до 41 тысячи человек. К 2029 году Казахстан рассчитывает привлечь 100 тысяч студентов из других государств.

«Казахстан нацелен на укрепление позиции в качестве регионального центра высшего образования, науки и международного академического сотрудничества. Наша стратегическая цель – превратить Казахстан в академический хаб Центральной Азии, стать частью глобального рынка знаний, причем актуальных и качественных знаний. Наука и образование – это не место для начетничества, формализма и, в конечном счете, самообмана».

Развитие высшего образования затронет и регионы. Президент объявил о решении присвоить Южно-Казахстанскому университету имени Мухтара Ауэзова национальный статус. Шымкент планируется превратить в крупный научно-образовательный центр южного региона.

Искусственный интеллект и технологическая самостоятельность

В 2026 году, объявленном Годом цифровизации и искусственного интеллекта, Казахстан продолжает развитие соответствующих технологий в образовании, науке и экономике.

В стране приняты Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс, создано профильное министерство. Разработаны компоненты национальных языковых моделей KazLLM и AlemLLM, начал работу Qazaq AI Research University.

В подготовке специалистов участвует программа AI-Sana, направленная на развитие практических навыков студентов, технологического предпринимательства и научно-технологических стартапов.

Сотрудничество с международными компаниями и университетами уже охватывает образовательные и исследовательские проекты. Благодаря партнерству с OpenAI преподаватели казахстанских вузов получили доступ к ChatGPT Edu.

При поддержке специалистов ведущих зарубежных университетов казахстанские студенты разработали более 22 тысяч проектов. Сотни решений на основе искусственного интеллекта внедряются в здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве и бизнесе.

Главной задачей следующего этапа станет развитие собственных исследований и технологических разработок, способных укрепить самостоятельность Казахстана в научно-технической сфере.

Казахстан расширяет международное научное сотрудничество

Одним из событий III Форума стратегических партнеров стала церемония обмена соглашением между Министерством науки и высшего образования Казахстана и Университетом Организации Объединенных Наций об открытии регионального исследовательского центра в Алматы.

Ожидается, что его деятельность расширит возможности казахстанских ученых для участия в международных научных проектах и совместных исследованиях.

На следующем этапе развития академического центра Казахстан намерен сосредоточиться на создании совместных лабораторий, реализации технологических проектов и расширении научного сотрудничества с зарубежными университетами.

«Теперь мною поставлена задача удержать в Казахстане знания мирового уровня в виде квалифицированных кадров, научных достижений и инноваций. На втором этапе развития академического хаба мы планируем сосредоточиться на активном научном сотрудничестве, открытии совместных исследовательских лабораторий, реализации прорывных технологических проектов».

Глава государства подчеркнул, что научное развитие напрямую связано с будущим страны и ее технологической самостоятельностью.

«Как я отмечал на прошлогоднем форуме, «сильные университеты – основа будущего». Действительно, способность страны достичь технологической самостоятельности зависит, прежде всего от прогресса в образовании и науке. Поэтому мы должны обеспечить нашей молодежи все возможности для получения качественного образования, занятий научными исследованиями и воплощения своих идей. Это необходимое условие для раскрытия интеллектуальных способностей нации».

Завершая выступление, Президент вновь обратился к теме международного сотрудничества и роли научных знаний в развитии человечества.