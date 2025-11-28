Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на диалог-платформе сельских акимов в Астане выступил с речью, в которой обозначил планы по политической модернизации, реформе Парламента и предстоящим изменениям в Конституции, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что страна входит в этап, где требуется обновление институтов и усиление профессионального состава. В первую очередь Токаев сделал акцент на необходимости повышения качества законодательной работы.

"В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации иразвитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затемопубликованы", — отметил он.

Отдельно Токаев остановился на грядущих конституционных изменениях.

"В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию", — заявил он.

Кроме того Президент призвал обеспечить стабильность в стране и строгое соблюдение закона.