Наша цель – создать профессиональный Парламент — Токаев
Президент подчеркнул, что законодательная власть должна базироваться на профессионализме.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на диалог-платформе сельских акимов в Астане выступил с речью, в которой обозначил планы по политической модернизации, реформе Парламента и предстоящим изменениям в Конституции, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что страна входит в этап, где требуется обновление институтов и усиление профессионального состава. В первую очередь Токаев сделал акцент на необходимости повышения качества законодательной работы.
"В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный Парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации иразвитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затемопубликованы", — отметил он.
Отдельно Токаев остановился на грядущих конституционных изменениях.
"В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию", — заявил он.
Кроме того Президент призвал обеспечить стабильность в стране и строгое соблюдение закона.
"В столь сложный и ответственный период особенно важно сохранить мир и стабильность в стране. Наши общие усилия следует направить на реализацию концепции “Закон и Порядок”. Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься “теневой” политической деятельностью", — подчеркнул Токаев.
Самое читаемое
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города
- Подпольных золотодобытчиков задержали при спецоперации в Степногорске