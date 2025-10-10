Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет отмечать свой 41-й день рождения, и выступил с резким обращением о будущем цифровых свобод, передает BAQ.KZ.

По его словам, нынешнее поколение рискует стать последним, которое знало, что такое свободный интернет. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По его словам, пространство, созданное как территория свободного обмена информацией, стремительно превращается в механизм тотального контроля. Он привёл примеры - цифровые ID в Великобритании, обязательную проверку возраста в Австралии и проекты по сканированию личной переписки в Евросоюзе.

"Темный, дистопический мир приближается быстро - пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы - и позволил их отнять", — заявил он.

Как отмечает основатель Telegram, правительства, ещё недавно считавшиеся демократическими, всё активнее ограничивают пространство свободы в сети. Он упомянул уголовные преследования за публикации, давление на критиков власти и криминализацию попыток защищать приватность.

"Нам внушили, что величайшая борьба нашего поколения - разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова", — написал он.

Он подчеркнул, что не видит повода для праздника, потому что время, по его словам, "идёт на исход" - как для него лично, так и для всего поколения пользователей, выросших в эпоху открытого интернета.