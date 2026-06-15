Нашествие каракуртов в Мангистау: регион столкнулся с дефицитом противоядия

Жители Актау активно делятся в соцсетях кадрами с ядовитыми пауками, замеченными в непосредственной близости от жилых домов и детских игровых площадок. Как сообщает Lada.kz, с начала года от укусов пострадали уже 18 человек, среди которых есть дети. Ситуацию осложняет критическая нехватка антитоксической сыворотки в местных больницах. Из-за дефицита противоядия пострадавших из районов приходится экстренно транспортировать в областной центр.

По словам экспертов, главной причиной раннего появления и резкого роста популяции членистоногих стали обильные осадки в текущем году. Благоприятные климатические условия спровоцировали сдвиг природного цикла пауков. Симптомы укуса каракурта (по данным медиков): острая, жгучая боль в месте укуса, быстро распространяющаяся по всему телу, тошнота, рвота и резкое повышение температуры, а также выраженное психомоторное беспокойство и чувство страха.

За последние десять дней в Мангистаускую областную детскую больницу поступили двое детей. Как сообщила директор учреждения Жанар Досжанова, на данный момент их состояние стабилизировано, они получают все необходимое лечение. В связи с угрозой здоровью населения заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев провел специальное совещание с руководством медорганизаций и представителями ДСЭК.

По итогам встречи профильным ведомствам поручили сформировать достаточный запас противокаракуртового препарата во всех городах и районах области, организовать санитарную очистку дворов, подвалов и хозяйственных территорий и усилить меры безопасности в детских садах, школах и летних оздоровительных лагерях. Кроме того, ответственные органы обязали провести разъяснительную работу о мерах предосторожности при уборке сухой травы и отдыха на природе.