Нашествие комаров обеспокоило жителей нескольких сел Павлодарской области
При этом основные мероприятия по борьбе с гнусом за счет областного бюджета традиционно проводятся.
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Жители ряда населенных пунктов Щербактинского района Павлодарской области столкнулись с аномальным количеством комаров. В социальных сетях распространяются видео, на которых насекомые буквально роем окружают людей, не оставляя возможности находиться на улице без средств защиты. Особенно сложная ситуация, по словам местных жителей, наблюдается в селах Новый Завод, Шошкалы, Бозалан, Садыкащи и Шалдай.
Сельчане жалуются, что из-за большого количества комаров стало трудно заниматься хозяйственными делами, работать на приусадебных участках и проводить время на свежем воздухе. Широкий резонанс вызвало видео из села Шошкалы, где мужчину одновременно атакуют сотни насекомых. По словам очевидцев, даже плотная одежда не спасает от укусов.
В управлении недропользования подтвердили, что в районе наблюдается аномальный массовый вылет комаров. Специалисты пояснили, что основные мероприятия по борьбе с гнусом за счет областного бюджета традиционно проводятся на территориях, расположенных вдоль реки Иртыш. Щербактинский район ранее не входил в эту программу. Тем не менее с 10 июня в районе начались дополнительные противокомариные мероприятия.
Для обработки территорий используются опрыскиватели, генераторы горячего тумана, а также биологический препарат «Бактицид», предназначенный для уничтожения личинок насекомых.
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