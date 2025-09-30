Всё лето жители Бородулихинского района Абайской области пытались привыкнуть к необычному поведению лисиц. Сначала рыжие охотники просто ходили по улицам сёл, а недавно участились случаи нападения на домашнюю птицу. В Бескарагайском районе орудуют кабаны - они разоряют поля фермеров в поисках пищи. Специалисты из сферы животного мира говорят, что популяция диких зверей вышла за пределы нормы, а причина их активизации - отсутствие естественной кормовой базы на полях и полное раздолье на улицах без дворняг. Корреспондент BAQ.KZ. поговорил с сельчанами, чьи хозяйства пострадали.

Дикие гости

В этом году сёла Аул и Коростели страдают от нашествия диких зверей. Зайцы поселились в деревенском парке, кабаны разоряют поля фермеров, а лисицы стали наведываться в птичники. Эти сёла входят в Бакинский сельский округ, который, в свою очередь, расположен на северной окраине Бородулихинского района, рядом с границей.

Местные жители называют поведение диких животных аномальным, поскольку даже старожилы не припомнят такого нашествия.

"Мы в первый раз столкнулись с проблемой нашествия диких животных. Это началось с конца весны. Поведение лис с каждым днём всё смелее. Ходят в село, как в столовую, - рассказывает жительница села Аул Культай Саякина. - На днях позвонила соседка, предупредила, говорит - лиса от нас побежала к вам, прыгнула в окно. Выходим - а она уже трёх моих цыплят съела. Видимо, лиса ощенилась ещё весной и пустила на охоту своё потомство. Бороться с ними некому, охотникам запретили отстрел. Никто не реагирует".

Фото местных жителей

Жители этих двух сёл сами превратились в охотников. Правда, их главным оружием стала камера телефона. Фотоохота ведётся почти круглосуточно. Каждый день в сельский чат отправляют несколько свежих фото и видео лис.

"Одна постоянно находится на территории бывшей нефтебазы. Не боится ни собак, ни людей. Приходит и днём, и в сумерках. Задрала двух кур, уток еле отбили, кидается, не боится ни криков, ни летящих в неё камней. Приходилось держать птиц в загонах, хотя стояла тёплая погода. Такая обнаглевшая лиса, что даже умудрилась забраться на крышу сарая и нагло свысока поглядывать из чердака. И как долго такое терпеть? Эти лисы превратили наше село в сафари-парк", - иронично подмечают жители села Аул.

Сельчане предупреждают друг друга в чатах

Где искать причину?

Жить в гармонии с дикой природой получается не у всех. Например, в Кокпектинском районе и близ национального парка "Тарбагатай" обычным считается видеть медведей на окраинах сёл. В других районах Абайской области - волки наведываются в отары овец, змеи заползают в сараи и дома. С ними борются, но ничего необычного в этом не видят.

Но в оживлённых сёлах Бородулихинского района, который окружён реликтовым сосновым бором, к пристальному вниманию из леса не привыкли.

Похожая ситуация возникла и в Бескарагайском районе, где фермеры страдают от нашествия кабанов. По словам лесников резервата "Семей Орманы", к ним почти ежедневно поступают жалобы. Кабаны не только разоряют поля в поисках пищи, но и представляют опасность для людей.

Мы решили выяснить, что может быть причиной активизации дикой фауны и кто должен помочь сельчанам сохранить фермерские хозяйства.

В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира области Абай признали, что наслышаны о проблеме. По их мнению, причин несколько.

"Во-первых - это отсутствие собак в деревнях. Собак привязали, загнали во дворы и вольеры, чтобы исключить их отстрел, а лисы почувствовали свободу. В прямом смысле этого слова - их просто некому гонять. Нет собак, которые бы отпугивали диких животных от жилого массива. Вторая причина - это потрава полей. Крестьяне травят грызунов, на полях умирают даже птицы. Лисам нечем питаться. Это всё взаимосвязано", - прокомментировали ситуацию в территориальной инспекции животного мира и лесного хозяйства области Абай.

Фото местных жителей

Есть и третья причина, о которой мало кто говорит. Это запрет на охоту.

Территория резервата "Семей Орманы" является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Также в этом списке Тарбагатайский природный заповедник. Согласно закону, на этих землях Абайской области действует полный запрет на охоту и отстрел диких животных.

Общее регулирование сроков и лимитов отстрела в Казахстане происходит ежегодно приказом Министерства экологии и природных ресурсов, в котором устанавливаются разрешённые к добыче виды животных и птиц в охотничьих угодьях. Эти угодья установлены на территории местных исполнительных органов. Лимиты местным охотоведческим обществам выдают территориальные инспекции - то есть представительства комитета лесного хозяйства и животного мира на местах.

"Судя по обращениям, в последние месяцы возросло присутствие популяции косуль, лосей, кабанов. Мы думаем это потому, что охота на них категорически запрещена. Мораторий вводят, чтобы сохранить животный мир, но в то же время, когда мы их не трогаем, начинают поступать жалобы", - дополнили в инспекции животного мира и лесного хозяйства.

Сезон охоты

Сергей Гнатушин - зверолов со стражем. Руководит межрайонным обществом охотников и рыболовов. Говорит, что сезон охоты начнётся только через месяц. Но уже сейчас к нему и его коллегам поступают просьбы решить проблему с дикими животными.

По закону он не имеет права отстреливать зверей раньше назначенного срока. За это грозит уголовное наказание и лишение свободы.

"Сезон охоты на лисицу начинается 1 ноября и продолжится до 15 февраля. Отстрел разрешён на полях после сбора урожая, нельзя охотиться в населённых пунктах и на особо охраняемых природных территориях. Близ сёл стрелять можно, но только на территории безопасного обращения с оружием. Это расстояние определяется в зависимости от вида ружья", - прокомментировал Сергей Гнатушин.

Охотник вспоминает, что около шести лет назад в Бородулихинском районе уже фиксировали высокую активность популяции лисиц. Это последствия моратория на отстрел диких животных в резервате, считает он.

"Я работаю в этой отрасли с 1991 года. Считаю, что мораторий неважно повлиял на тот же дикий животный мир. Повышается плотность копытных, тушных. Когда происходит перенаселение диких животных, они подвержены заболеваниям. По лосям уже ощутимая проблема - выходят из леса, дерутся между собой, ведь сейчас период гона. Развелись кабаны. Им негде кормиться, кроме как на полях. Кабан вышел, разорил поле и обратно зашёл в лес. Даже мы охотники порой не можем помочь", - поделился мнением своих коллег Сергей Гнатушин.

Охотники официально идут на дикого зверя с ружьём только в двух случаях - это охота в определённые законом сроки и санитарный отстрел. Во втором случае необходимо доказать, что лесная фауна представляет угрозу заражения.

"Нас приглашают, когда уже есть решение об отстреле. Признаки бешенства у лис: отсутствие боязни человека и других животных, обильное слюноотделение. Бешенство опасно и для человека. Но это нужно ещё доказать", - уточнил охотовед Сергей Гнатушин.

Ищем ответственного!

Жалобы и обращения от населения в первую очередь поступают в акимат Бородулихинского района и сельскую администрацию. Районный аким Айдар Ибраев рассказал о переписке между ведомствами с целью выяснить алгоритм действий – кто и что должен делать в ситуации с высокой активностью диких животных и угрозой подсобным хозяйствам населения.

Как следует из ответа областной территориальной инспекции животного мира и лесного хозяйства, "согласно закону "Об ответственном обращении с животными", отлов, временное содержание и усыпление животных поручены специальной службе отлова - это государственная организация, созданная местными властями, а иногда её функции выполняют и частные компании или предприниматели".

Кроме того, согласно установленным ветеринарным правилам, если в дикой природе выявляют случаи бешенства, местные исполнительные органы обязаны организовать отлов и уничтожение диких животных, а также собак и кошек, которые могут быть заразными, говорится в ответе территориальной инспекции.

"При выявлении случаев бешенства диких животных местные исполнительные органы (служба отлова) проводят мероприятия по отлову и уничтожению диких животных", - резюмировали ответ в территориальной инспекции.

В свою очередь в ветеринарной инспекции ответили, что они занимаются отловом только собак и кошек, а также отбором и доставкой трупов животных или паталогического материала в лабораторию для исследования на особо-опасные заболевания.

"На днях из села Аул привезли тушку лисицы. Мы отправили её на анализ. Результат будет известен через месяц. Недавно мы провели аналогичный анализ, но бешенство у лисы не подтвердилось", - прокомментировал руководитель КГП "Бородулиха-ВЕТ" Управления ветеринарии области Абай Бауыржан Баяхметов.

Как выяснилось, все пути ведут в местный исполнительный орган – Бакинский сельский округ. Именно они должны заниматься решением проблемы.

Местные госслужащие - те же жители сёл Аул и Коростели. По их мнению, массово истреблять лисиц и кабанов - негуманно. С ними согласные и их земляки. Ведь не все животные могут нести угрозу бешенства.

"Уничтожать мы их не имеем права, это возможно только при явном признаке бешенства и после получения клинического заключения заболевания. Мы сами думаем, что активность дикого мира возросла из-за бедной кормовой базы, возможно, дело в том, что люди оставляют мусор, в том числе и пищевой, на окраинах сёл. А может быть какой-нибудь дикий зверь, например рысь, гуляет по лесу и буквально вытесняет других хищников. А если к нам зайдёт краснокнижный лось? Мы же не можем истреблять диких животных в населённом пункте", - задал резонный вопрос специалист Бакинского сельского округа Бородулихинского района Нурлан Алипбаев.

Поэтому сотрудники акимата, жители сёл Аул и Коростели предлагают создать комиссию и провести экспертное обследование, чтобы выявить первопричины аномалии. Чтобы и куры целы, и лисы живы!

"Казахстан подписывает немало документов о гуманном обращении с животными. И убивать диких зверей сразу - это жестоко. Если животное по каким-то причинам вынуждено искать еду, душить кур, нарушать покой людей, то нужно в первую очередь выяснить - поему это происходит! Здесь нужен комиссионный разбор специалистов по дикой природе, чтобы они вынесли совместное экспертное решение", - предложили в Бакинском сельском округе.

В феврале этого года были установлены нормы на изъятие животных, являющихся объектами охоты на период с 15 февраля 2025 года по 15 февраля 2026 года включительно. Лимит по стране включает 18 878 кабанов, 63 516 лисиц, 1 257 маралов, 185 бурых медведей, 178 рысей, почти 420 тысяч зайцев. Также в списке диких животных сибирский горный козёл, енотовидная собака, корсак, барсук, горностай, соболь, степной хорёк, сурок и ондатра.