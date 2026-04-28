Нашествие саранчи зафиксировано в Чуйской области Кыргызстана
Специалисты принимают меры по локализации распространения вредителей.
Сегодня 2026, 08:23
191Фото: Pixabay.com
В Чуйской области Кыргызстана отмечено массовое скопление саранчи. Видео с насекомыми активно распространяются в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.Media.
По словам местных жителей, особенно большое количество вредителей наблюдается вдоль автодороги Романовка — Камышановка. Очевидцы отмечают, что ранее не сталкивались с таким масштабом распространения насекомых.
В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана сообщили, что очаги саранчи выявлены на площади около 6 гектаров.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по локализации распространения вредителей.
Самое читаемое
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда