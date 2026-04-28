Нашествие саранчи зафиксировано в Чуйской области Кыргызстана

В Чуйской области Кыргызстана отмечено массовое скопление саранчи. Видео с насекомыми активно распространяются в социальных сетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kaktus.Media.

По словам местных жителей, особенно большое количество вредителей наблюдается вдоль автодороги Романовка — Камышановка. Очевидцы отмечают, что ранее не сталкивались с таким масштабом распространения насекомых.

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана сообщили, что очаги саранчи выявлены на площади около 6 гектаров.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают меры по локализации распространения вредителей.





