Посол Соединённых Штатов Америки в РК Джули Стаффт заявила, что отношения между США и Казахстаном находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества. Об этом она сообщила после вручения верительных грамот Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BAQ.KZ.

По словам дипломата, для неё большая честь представлять свою страну в Казахстане, с которым Соединённые Штаты связывают давние и устойчивые партнёрские отношения.

- Соединённые Штаты Америки и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения. США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана, и сегодня наше партнёрство стало прочным, как никогда ранее. Сейчас наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю, — отметила Джули Стаффт.

Она подчеркнула, что взаимодействие между двумя государствами развивается сразу по нескольким направлениям — от культуры и гуманитарных связей до торговли и экономики.

- Мы взаимодействуем в рамках множества форматов: у нас есть соглашения в сфере культуры, тесные контакты между людьми, торгово-экономическое сотрудничество. Мы очень рады расширять это взаимодействие и продолжать укреплять наши отношения. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп поддерживают очень тесные отношения и регулярно общаются. Президент Токаев посетил с визитом Вашингтон в ноябре, недавно вновь беседовал с Президентом Трампом и в предстоящий период снова посетит Соединённые Штаты, — сказала посол.

По её словам, недавние контакты на высшем уровне придали дополнительный импульс развитию двусторонних связей, который необходимо использовать для дальнейшего углубления сотрудничества.

– Импульс, полученный по итогам визита Президента Токаева в Вашингтон, необходимо использовать для развития торгово-экономических, культурных, оборонных и гуманитарных связей, а также контактов между народами наших стран. И начало этой работе уже положено, — подчеркнула дипломат.

Посол также отметила, что недавно провела содержательные и позитивные переговоры с Президентом Касым-Жомартом Токаевым и его командой, а также встречи в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Кроме того, Джули Стаффт добавила, что рада возможности ближе познакомиться с Казахстаном не только в рамках официальной деятельности.

– Мы с семьёй искренне рады быть здесь, ближе узнать культуру и жизнь Казахстана и познакомиться с его народом, — сказала она.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов Соединённых Штатов Америки и Болгарии.