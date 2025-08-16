Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
Лидеры США и России начали пресс-конференцию.
Путин и Трамп начали пресс-конференцию по итогам встречи в узком составе, передает BAQ.KZ.
Президент России поблагодарил американского лидера за предложение приехать на Аляску.
"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере", - отметил Путин.
Кроме того, он отметил географическую близость двух государств.
"Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, наши страны - близкие соседи", - отметил Путин.
Президент России подчеркнул, что с обеих сторон на саммите Россия - США был настрой на результат.
"Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами", - заявил Путин.
Владимир Путин отметил, что Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.
"Диалог глав России и США назрел, нужно было прееходить к диалогу, уходить от конфронтации", - сообщил Путин.
Он подчеркнул, что Москва разделяет позицию о необходимости обеспечения безопасности Украины.
"Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена и готова работать над этим", - заявил Путин.
На пресс-конференции Владимир Путин затронул тему украинского конфликта.
"Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту", - сказал президент России.
По его словам, Россия заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.
"Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжёлая боль для России", - заявил президент.
Путин также подчеркнул, что российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет.
"Это большой срок", - заявил Путин.
Путин выразил надежду, что сегодняшние договоренности с Трампом положат начало деловым и прагматичным отношениям России и США.
