Путин и Трамп начали пресс-конференцию по итогам встречи в узком составе, передает BAQ.KZ.

Президент России поблагодарил американского лидера за предложение приехать на Аляску.

"Наши переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере", - отметил Путин.

Кроме того, он отметил географическую близость двух государств.

"Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, наши страны - близкие соседи", - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что с обеих сторон на саммите Россия - США был настрой на результат.

"Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами", - заявил Путин.

Владимир Путин отметил, что Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.

"Диалог глав России и США назрел, нужно было прееходить к диалогу, уходить от конфронтации", - сообщил Путин.

Он подчеркнул, что Москва разделяет позицию о необходимости обеспечения безопасности Украины.

"Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена и готова работать над этим", - заявил Путин.

На пресс-конференции Владимир Путин затронул тему украинского конфликта.

"Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту", - сказал президент России.

По его словам, Россия заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер.

"Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжёлая боль для России", - заявил президент.

Путин также подчеркнул, что российско-американские встречи на высшем уровне не проводились более четырёх лет.

"Это большой срок", - заявил Путин.

Путин выразил надежду, что сегодняшние договоренности с Трампом положат начало деловым и прагматичным отношениям России и США.