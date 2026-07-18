«Нашу историю просто сотрут»: старейший район Костаная готовят к масштабному сносу

Один из самых старейших районов Костаная – Наримановка – вновь в центре повышенного внимания и на грани скандала. На днях его жители узнали, что вместо планируемого сноса частных домов на территории площадью 11 гектаров, зона сноса расширилась почти в полтора раза. Повторные слушания с участием представителей архитектуры, разработчиков проекта по застройке и жителей вылились в сплошные возмущения. Больше всего наримановцев возмутило то, что большинство объектов будет возводиться в связи с госнадобностью, а это значит, что они не смогут продать свои дома по той цене, по которой мог бы выкупить частный застройщик. Но власти настаивают на своем: на этом месте необходимы не только общеобразовательная школа, но еще и блочно-модульная котельная, подстанция и физкультурно-оздоровительный комплекс. В связи с чем разработкой проектно-сметной документации будет заниматься не частный застройщик, а городской акимат, что в корне меняет правила игры.

Сначала 11 га, потом 132

О том, что вместо старейшего в Костанае Наримановского рынка появится школа на 1200 мест, власти заявили еще несколько лет назад. Весной этого года рынок начали активно сносить, а заодно и соседние с ним частные дома. Все исключительно в целях госнадобности – расчищали место для строительства школы. Но на днях выяснилось, что речь не только о школе, но и ряде других важных объектов.

В связи с чем власти города провели повторные слушания по застройке Наримановского района, но заявили жителям, что площадь сноса частных домов увеличилась с 11 гектаров до 132-х.

«11 гектаров земли, который мы изначально изъяли под застройку школы и многоэтажных домов в этом районе, относили к рекреационной зоне. Когда выяснилось, что новая плотная застройка невозможна без строительства блочно-модульной котельной и электрической подстанции, начали разрабатывать ПДП на эти два объекта», - сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Фото Аскар Кенжетаев.

При проверке и согласовании проекта оказалось, что БМК и подстанция не могут размещаться в границах рекреационной зоны, поэтому проект существенно переработали. И пока проект корректировался, возникла необходимость в дополнительных объектах, которые потребовали существенного расширения земель.

Жители дружно против

Жители частных домов района Наримановки категорически против сноса их домов и застройки многоэтажек на такой огромной территории.

«Для меня вопрос даже не в деньгах. Мой дом по улице Тобольской достался мне от родителей, а им от их родителей, которые его построили, насалили деревья, соорудили постройки. Для меня это историческая память, если хотите, а для чиновников – всего лишь ненужная хибара!» - возмутился один из жителей Сергей Крайнов.

Жительница улицы 8 Марта тоже против того, чтобы отдать свой дом за бесценок.

«Наш район никогда не был особо благополучным. Когда покупали дом, в нем не было ни воды, ни канализации. Мы все это сделали за свой счет! А теперь все это просто отберут»? – протестует Галия Волкова.

Фото Аскар Кенжетаев

В компании-разработчике проекта застройки Наримановки ТОО «Колдау» сообщили, что пока не известно, сколько всего домов попадет под снос. И сколько конкретно земельных участков изымут под госнадобность, а сколько – под застройку частных жилищных комплексов.

«Пока речь идет о сносе более 500 жилых домов с участками. Вместо них будут и социальные объекты, и многоэтажки. В новых высотках мы с можем разместить более 10 000 жителей. Разница, как видите, налицо», - отмечает в компании-разработчике проекта.

Разница в увеличении количества квартир и заселяемых в них жильцов радует только застройщиков и чиновников, спорят владельцы частных домов, а для них – это целая жизнь.

Не согласны? Идите в суд

Но даже для тех, кто готов избавится от своего жилья и переехать в многоквартирный дом, есть подвох. Он заключается в том, что в случае изъятия земель в госнадобность – под школу, БМК или подстанцию – цену будет назначать оценочная комиссия.

«Если жители с ней не согласны, могут назначить свою цену. Но когда речь идет об изъятии участков в госнадобность, мы всегда ограничены в цене. Несогласные жильцы могут подавать в суд», - отметила городской архитектор Гулсара Курмангалиева.

Впрочем, на данным момент в городском отделе архитектуры даже точно не знают, сколько земель будет изъято и когда. Все эти вопросы решатся после того, как проект пройдет государственную экспертизу и проверку. Но так как создание проекта на такой огромный участок земли – дело не быстрое и нелегкое, точные даты сноса земельных участков жителям никто не назовет. Смущает и еще один момент: цена выкупа домов в одном и том де районе будет зависеть не от престижности жилья и его реальной стоимости, а от государственной надобности, утвержденной чиновниками. И то, как ляжет карта плана детальной планировки и в каком месте встанут социальные объекты, а в каком частные, напрямую решит судьбу жилья наримановцев. И если одним повезет больше, а другим меньше вне зависимости от вложений в свои дома, это может вызвать еще ни одну волну возмущений.

Жители отмечают, что не против социальных объектов, но все должно быть по справедливости, а не решатся, исходя из логики властей и застройщиков.

В общем, застройка старейшего района города столкнула лбами две логики: государственную и простую житейскую. И пока одни видят в уничтожении старейшего района, который уже давно стал частью жизни и городского ландшафта, лишь шаг к современности, для других – это не просто снос ветхого частного сектора, а уничтожение истории целых поколений. Ведь дома здесь десятилетиями передавались по наследству вместе с садами, огородами и воспоминаниями.